6旬婦摔傷告管委會求償百萬 法官認「自涉險境」判免賠

劉姓婦人使用搖椅當單槓受傷，告管委會設施管理不慎，但法官發現她受傷區域已張貼公告示警，判管委會免賠。圖／取自Google Map 高雄左營區60歲劉姓婦人使用社區大樓的公共設施時，不慎摔倒受傷，其他住戶發現後將劉婦送醫，劉主張社區管理不善，害她被破損的橡膠地墊絆倒，提告對社區求償137萬餘元。高雄高分院審理時，法官發現劉婦絆倒位置，早被封鎖，不得進入，劉婦是「自涉險境」受傷，判管委會免賠。

判決指出，劉婦住在左營區博愛二路一棟高檔住宅，2019年8月27日晚間9時許，劉跑到社區一樓的公共設施，將搖椅的支撐架當成「單槓」，伸展身體，但疑似使用不慎，導致身體向前撲討。劉婦起身後大聲呼救，其他住戶發現後，由大樓保全協助送醫。

劉婦質疑她是踢到崎嶇不平的地墊才跌倒，造成她雙側肱骨骨折，不僅害她沒辦法工作，還支出5000多元醫療費，認為社區管理有疏失，包含工作損失、精神慰撫金、醫療費等，合計向社區求償137萬餘元。

但管委會根據醫院診斷報告，發現劉婦受傷部位是「雙邊上肢過度延伸受傷」，認為是她自己使用設施不當才受傷，且她受傷的搖椅位置，因地墊受損，早就有貼出公告示警，還有用紅色繩索圍起來，禁止住戶進入，是劉婦自己私闖，才釀傷。

橋頭地方法院審理時，法官根據醫院診斷報告，認為劉婦所受傷害是過度伸展上臂，導致從單槓上跌落，與地墊無關，且她受傷位置，管委會已用紅繩禁止住戶進入，認定劉婦是私闖「自涉險境」，判管委會免賠。

劉婦不服上訴，高雄高分院審理時，合議庭綜合現場事證，認為劉婦是將搖椅的支撐架當作「單槓」，使用時不慎跌倒受傷，診斷書所指的「單槓」，指得應是她伸展使用的搖椅支撐架。

高雄高分院認為，劉婦受傷的位置，社區管委會已張貼公告，提醒住戶注意橡膠地墊勿絆倒，還在進入該地墊趨前，綁上紅繩禁止住戶進入，但劉婦仍在晚間闖入，認定劉婦受傷與管委會無關，因此判免賠確定。