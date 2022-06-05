門鎖被灌三秒膠告男友 法官判無罪：戴安全帽無法證明

彰化縣李姓男子被控在前年間到前女友家門灌三秒膠，雖被監視器拍下，但法官認為無法判斷是李，台中高分院判無罪。圖／本報資料照 彰化縣李姓男子不滿與鄭姓前女友分手，涉嫌在前年間前往鄭女與父親的住處，在大門前灌入三秒膠，因過程被監視器拍下，提告毀損，不過李否認涉案，而一、二審都以監視器拍下的涉案人有戴安全帽、穿著一般，沒有證據認定涉案人就是李，判李無罪，可上訴。

判決指出，李姓男子與鄭姓女子曾交往一年多，雙方分手後，李疑心生不滿，涉嫌在2020年8月9日上午9時許，駕駛名下貨車前往鄭女與家人的住所，前往鄭家大門門鎖灌三秒膠，導致大門門鎖無法使用。

鄭女與父親發現後，透過監視器發現，涉案的男子的體格與李相符，雖然有戴安全帽，但仍認定是李涉案，判斷是李分手後不甘心而犯案。

檢警調查時發現，李的貨車在案發時有出現在附近，但李否認，辯稱當時是到附近去找朋友，但檢方不採信，依毀損罪嫌起訴。

一審審理時認為，監視器拍到的涉案男子頭戴安全帽、衣著一般，但檢警提供的卷證，沒有顯示被拍到的涉案人的使用的安全帽、衣著是李所有，僅有李的貨車出現在附近，雖然李對於貨車會出現案發地點的辯詞前後不一，但無法據此認定，李就是涉嫌毀損的人，判無罪，二審也採取相同認定，仍判無罪。