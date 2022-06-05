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法國父跨國爭子女案 台灣法院判准許可執行

中央社／ 台北5日電

蔡姓女子與法國籍雲姓男子訴請離婚及爭子女監護權，雲男持法國法院判准離婚、交付子女之確定判決，請求台灣法院許可強制執行。高院更一審判除離婚部分外，准許執行，可上訴。

法界人士指出，當事人持外國判決請求為強制執行時，須先提起許可執行訴訟獲得勝訴判決後，再據以聲請強制執行。此件台灣法院判決宣示許可執行，僅是承認國外判決效力存在而已，性質上應屬確認判決。

判決指出，蔡姓女子與法國籍雲姓男子於民國94年間在台灣結婚，並同住台北，100年間夫婦帶著2名孩子旅居法國，但蔡女於101年初未告知及獲得丈夫同意，私自帶著3歲及2歲的孩子搭機離開法國，返回台灣。

刑事部分，雲男跨海控告蔡女略誘，私自將2名未成年兒女帶離法國、返回台灣，台灣法院認定罪證不足，已判蔡女無罪確定。

民事部分，雲男控告蔡女，並提出法國卡朋特拉巿高等法院確定判決，請求台灣法院宣示（確認）許可在國內強制執行。雲男另提出法國確定判決中文譯本、駐法國代表處文件證明、他與蔡女往來email紀錄、郵局送達證明、法國准蔡女長期居留同意函等供台灣法院審酌。

雲男主張，法國確定判決於104年11月12日宣判，認定蔡女攜帶未成年子女離開法國的行為是違法行為，罪名為剝奪對未成年孩子監護權，也判決離婚，離婚日期應回溯為101年初（即蔡女帶子女離開法國日），雲男為未成年子女的監護人，住所應為雲男的住所，且子女未得雙親同意時不得離開法國國境，蔡女應支付雲男1000歐元與訴訟費用等。

蔡女反駁指出，她並無在法國住居，法國法院沒有管轄權，且法國法院並未合法送達訴訟通知給她，為保障她的應訴權益，台灣法院不應承認法國法院確定判決於國內對她的效力。

一審士林地方法院審酌，雲男為法國人，法國法院難認不具國際管轄權；訴訟通知部分，依法國判決譯文及法國郵局送達證明等可見蔡女已收到、知悉法國法院開庭通知，且法國法院除以郵寄方式通知蔡女外，並曾囑託法國在台協會進行送達，但蔡女以她已收到郵寄的司法文件為由，拒絕再受領。法國法院有保障蔡女應訴權益。

一審審酌，法國法院判准離婚部分請求許可執行，因非給付判決，並無執行必要，應予駁回；另雲男為交付子女、命蔡女給付1000歐元及負擔訴訟費用部分，確實有在國內聲請強制執行必要，依據強制執行法及民事訴訟法規定，請求確認許可強制執行，為有理由，應予准許。

蔡女不服提起上訴，二審台灣高等法院判決駁回，仍判法國法院確定判決除離婚部分外，確認許可在國內強制執行；經上訴，最高法院廢棄原判決發回，由高院更一審審理。

高院更一審日前認定，法國法院確定判決並無民事訴訟法第402條第1項第所規定不應承認效力的情形，仍判法國法院確定判決除離婚部分外，確認許可在國內強制執行。全案可上訴。

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