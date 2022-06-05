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高雄雙胞胎兄弟酒駕通緝犯 半天內先後栽在同一派出所

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗津區吳姓雙胞胎兄弟，因酒駕遭地檢署通緝，先後被員警查獲，兩人落網只差半天。圖/讀者提供
高雄旗津區吳姓雙胞胎兄弟，因酒駕遭地檢署通緝，先後被員警查獲，兩人落網只差半天。圖/讀者提供
高雄一對33歲的吳姓雙胞胎兄弟，兩人都因酒駕未到案，被地檢署發布通緝，但兩人落網都栽在鼓山分局旗津分駐所員警手中，兄弟兩從通緝到被查獲僅差半天，案由雷同，種種巧合讓辦案員警嘖嘖稱奇，「當警察20多年，頭一次見到。」

鼓山分局旗津分駐所員警在5月31日晚上及6月1日早上，分別緝獲高雄及橋頭地檢署所發佈「不能安全駕駛」通緝犯2名，警方在31日移送第一名吳姓通緝犯時不以為意，直到隔天早上再緝獲另一名吳姓通緝犯。

但兩人外貌雷同，一度讓承辦員警以為又抓到同一人，後來仔細比對兩人資料，不僅姓名僅差一個字，連出生日期、住址都一樣；後來員警詢問準備解送的「弟弟」，他才吐露有一個雙胞胎哥哥，早在他之前就被員警緝獲。

雙胞胎兩兄弟都被旗津派出所員警逮獲，前後落網時間只差半天，種種巧合讓在地服務20年員警稱奇。據了解，吳姓兄弟都在高雄地區從事板模工，同樣喜好喝藥酒提神，先前分別因酒後駕車被警方查獲後，未依規定到案執行，因此被雄檢、橋檢發布通緝，哥哥需入監服刑6個月、弟弟刑期則為3個月，兩人這次被查獲後。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄旗津區吳姓雙胞胎兄弟，因酒駕遭地檢署通緝，先後被員警查獲，兩人落網只差半天。圖/讀者提供
高雄旗津區吳姓雙胞胎兄弟，因酒駕遭地檢署通緝，先後被員警查獲，兩人落網只差半天。圖/讀者提供

通緝 雙胞胎 酒駕

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