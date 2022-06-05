聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄雙胞胎兄弟酒駕通緝犯 半天內先後栽在同一派出所
高雄一對33歲的吳姓雙胞胎兄弟，兩人都因酒駕未到案，被地檢署發布通緝，但兩人落網都栽在鼓山分局旗津分駐所員警手中，兄弟兩從通緝到被查獲僅差半天，案由雷同，種種巧合讓辦案員警嘖嘖稱奇，「當警察20多年，頭一次見到。」
鼓山分局旗津分駐所員警在5月31日晚上及6月1日早上，分別緝獲高雄及橋頭地檢署所發佈「不能安全駕駛」通緝犯2名，警方在31日移送第一名吳姓通緝犯時不以為意，直到隔天早上再緝獲另一名吳姓通緝犯。
但兩人外貌雷同，一度讓承辦員警以為又抓到同一人，後來仔細比對兩人資料，不僅姓名僅差一個字，連出生日期、住址都一樣；後來員警詢問準備解送的「弟弟」，他才吐露有一個雙胞胎哥哥，早在他之前就被員警緝獲。
雙胞胎兩兄弟都被旗津派出所員警逮獲，前後落網時間只差半天，種種巧合讓在地服務20年員警稱奇。據了解，吳姓兄弟都在高雄地區從事板模工，同樣喜好喝藥酒提神，先前分別因酒後駕車被警方查獲後，未依規定到案執行，因此被雄檢、橋檢發布通緝，哥哥需入監服刑6個月、弟弟刑期則為3個月，兩人這次被查獲後。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言