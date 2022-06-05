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飆速122公里被罰8千元 駕駛扯「拍到不明物體」遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在去年間6月間，開朋友車行經太平區時被警方測速照相機拍到，時速達122公里，警方通知車主後得知張是駕駛，張吃8000元罰單不服，訴請法院撤銷罰單，要求提供監視器影片，懷疑拍到「不明物體」的速度，不過一、二審都不採納，判罰確定。

判決指出，張姓男子在去年6月8日下午3時許，駕駛陳姓友人名下的轎車，行經太平區祥順路、宜昌東路口時，被警方設置的移動式測速照相機，拍到時速達122公里，警方認定違反道交條例，依法告發，由台中市交通事件裁決處，開罰8000元、記違規點數3點、參加道路講習。

張男不服提起行政訴訟，辯稱不相信當時時速有122公里，警方只有照片，請法院調閱監視器影片，提供判斷視覺上是否達到該速度，否則懷疑所測到的並非車輛速度，而是「不明物體的速度」。

法官認定，該移動式測速照相機，是台灣商品檢測驗證中心檢驗合格的雷達測速儀，屬於法定度量衡器的測速設備，自能召得公信，除非有其他相反證據出現前，認定測得的速度無違誤，駁回張訴請。

張男上訴台中高等行政法院時，改口辯稱，警方設置的移動式測速照相的告示牌，是不是有擺在距離測速照相機的350公尺處，仍有疑義。

不過法官認為，張男上訴的理由，屬於事實的爭執認定，沒有在一審的事實審的階段提出，也沒有提出一審有何違背法律的指摘，認定張男上訴不合法，駁回張訴請，判罰確定。

台中市張姓男子去年間開車行經太平區時，時速122公里遭罰，張上訴台中高等行政法院撤銷罰單，仍遭駁回。本報資料照片
台中市張姓男子去年間開車行經太平區時，時速122公里遭罰，張上訴台中高等行政法院撤銷罰單，仍遭駁回。本報資料照片

測速 監視器 罰單

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