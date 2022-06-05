聽新聞
test
0:00 / 0:00
飆速122公里被罰8千元 駕駛扯「拍到不明物體」遭駁
台中市張姓男子在去年間6月間，開朋友車行經太平區時被警方測速照相機拍到，時速達122公里，警方通知車主後得知張是駕駛，張吃8000元罰單不服，訴請法院撤銷罰單，要求提供監視器影片，懷疑拍到「不明物體」的速度，不過一、二審都不採納，判罰確定。
判決指出，張姓男子在去年6月8日下午3時許，駕駛陳姓友人名下的轎車，行經太平區祥順路、宜昌東路口時，被警方設置的移動式測速照相機，拍到時速達122公里，警方認定違反道交條例，依法告發，由台中市交通事件裁決處，開罰8000元、記違規點數3點、參加道路講習。
張男不服提起行政訴訟，辯稱不相信當時時速有122公里，警方只有照片，請法院調閱監視器影片，提供判斷視覺上是否達到該速度，否則懷疑所測到的並非車輛速度，而是「不明物體的速度」。
法官認定，該移動式測速照相機，是台灣商品檢測驗證中心檢驗合格的雷達測速儀，屬於法定度量衡器的測速設備，自能召得公信，除非有其他相反證據出現前，認定測得的速度無違誤，駁回張訴請。
張男上訴台中高等行政法院時，改口辯稱，警方設置的移動式測速照相的告示牌，是不是有擺在距離測速照相機的350公尺處，仍有疑義。
不過法官認為，張男上訴的理由，屬於事實的爭執認定，沒有在一審的事實審的階段提出，也沒有提出一審有何違背法律的指摘，認定張男上訴不合法，駁回張訴請，判罰確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言