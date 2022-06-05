男子缺錢花用加入詐騙集團當車手 獲利2499元判1年2月

蔡姓男子因缺錢花用加入詐騙集團當提款車手，分別持人頭帳戶郵局和銀行提款卡，涉嫌提領詹姓女被害人所有24萬9900元後，將錢交給上游車手，蔡獲得提領金額1%即2499元報酬。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，蔡姓男子於2019年9月1日起，參與詐欺犯罪組織，詐騙集團成員於2019年9月1日撥打電話予詹姓女被害人，佯稱因網路購物系統發生錯誤，詹女信以為真，依詐騙集團指員指示，匯款10萬元至洪（另由檢察官偵辦）開銀行帳戶、及14萬9900元至潘開立郵局帳戶。

詐騙集團成員將銀行帳戶、郵局帳戶提款卡及密碼交予蔡，蔡於2019年9月1日晚上11點多，分別在台南市新營區郵局及銀行，持各提款卡將前開款項提領出來，並交予其他成員，並獲取提領金額1%即2499元報酬。詹女發覺受騙報警法辦起訴。