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男子缺錢花用加入詐騙集團當車手 獲利2499元判1年2月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

蔡姓男子因缺錢花用加入詐騙集團當提款車手，分別持人頭帳戶郵局和銀行提款卡，涉嫌提領詹姓女被害人所有24萬9900元後，將錢交給上游車手，蔡獲得提領金額1%即2499元報酬。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，蔡姓男子於2019年9月1日起，參與詐欺犯罪組織，詐騙集團成員於2019年9月1日撥打電話予詹姓女被害人，佯稱因網路購物系統發生錯誤，詹女信以為真，依詐騙集團指員指示，匯款10萬元至洪（另由檢察官偵辦）開銀行帳戶、及14萬9900元至潘開立郵局帳戶。

詐騙集團成員將銀行帳戶、郵局帳戶提款卡及密碼交予蔡，蔡於2019年9月1日晚上11點多，分別在台南市新營區郵局及銀行，持各提款卡將前開款項提領出來，並交予其他成員，並獲取提領金額1%即2499元報酬。詹女發覺受騙報警法辦起訴。

法官審酌，蔡尚值壯年，不思戒慎行事，循正當途徑獲取穩定經濟收入，竟因貪圖小利，甘為詐騙集團成員吸收而負責提款工作，蔡所擔任角色使詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並掩飾、隱匿此等金流，使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，同時使被害人受有財產上損害而難於追償，未與被害人達成和解等一切情狀，量處其刑。

蔡姓男子當詐欺集團提款車手，涉嫌提領詹姓女被害人所有24萬9900元後，將錢交給上游車手，蔡獲得2499元報酬。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。圖／本報資料照片
蔡姓男子當詐欺集團提款車手，涉嫌提領詹姓女被害人所有24萬9900元後，將錢交給上游車手，蔡獲得2499元報酬。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。圖／本報資料照片

詐騙集團 郵局 詐欺

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