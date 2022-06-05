聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子缺錢花用加入詐騙集團當車手 獲利2499元判1年2月
蔡姓男子因缺錢花用加入詐騙集團當提款車手，分別持人頭帳戶郵局和銀行提款卡，涉嫌提領詹姓女被害人所有24萬9900元後，將錢交給上游車手，蔡獲得提領金額1%即2499元報酬。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，案可上訴。
判決說，蔡姓男子於2019年9月1日起，參與詐欺犯罪組織，詐騙集團成員於2019年9月1日撥打電話予詹姓女被害人，佯稱因網路購物系統發生錯誤，詹女信以為真，依詐騙集團指員指示，匯款10萬元至洪（另由檢察官偵辦）開銀行帳戶、及14萬9900元至潘開立郵局帳戶。
詐騙集團成員將銀行帳戶、郵局帳戶提款卡及密碼交予蔡，蔡於2019年9月1日晚上11點多，分別在台南市新營區郵局及銀行，持各提款卡將前開款項提領出來，並交予其他成員，並獲取提領金額1%即2499元報酬。詹女發覺受騙報警法辦起訴。
法官審酌，蔡尚值壯年，不思戒慎行事，循正當途徑獲取穩定經濟收入，竟因貪圖小利，甘為詐騙集團成員吸收而負責提款工作，蔡所擔任角色使詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並掩飾、隱匿此等金流，使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，同時使被害人受有財產上損害而難於追償，未與被害人達成和解等一切情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言