騎車挨撞還遭控肇逃吊照 全靠地上一個字救了他

桃園一名劉姓男子去年4月騎車行經中壢區博愛二路、博愛三路口，遭林姓女學生騎YouBike攔腰撞上，雖然人沒怎樣，但女學生跌倒受傷，事後因逕自離開現場，被控肇事逃逸，不但提供200小時義務勞務換緩起訴，駕照也被吊銷，3年內不得考取。他不服結果，興訟主張自己是被撞的一方，覺得委屈，而法院調查後也認為裁罰不符比例原則，最後撤銷處分，可上訴。

劉男興訟表示，事故是對方林姓女學生騎腳踏車衝撞他的機車，當時有停下車，看見對方沒事，想說要原諒孩子，所以沒有報警就離開；他強調絕無肇事逃逸的意思，並指自己已接受及履行檢察官諭知緩起訴的200小時義務勞務，但無法接受吊銷駕照，因此興訟請求撤銷處分。

桃園市交通裁決處雖主張劉男在肇事逃逸刑案調查時坦承不諱，有緩起訴處分書可證肇逃事實，強調裁罰並無違誤。不過，法院認為檢察官處分書不能當作證據。

法院調查，劉男騎車行經博愛三路時，道路地面寫了一個「慢」字，而從博愛二路騎腳踏車至路口的林姓女學生，路面則寫著「停」字，顯見劉男路權優於林女。另外，路口監視器也拍到是林女的腳踏車撞上劉男機車，林女並未完全跌倒，隨後也立即起身，並在現場來回走動，雙方時候和解也互不賠償，可見傷勢極為輕微，劉男主張自己看林女沒事才離去並非無據。

法院認為，劉男雖涉肇事逃逸經檢察官緩起訴處分，但緩起訴書通篇內容未提及事故雙方誰具優先路權，也未依監視器畫面認定被害人於事故發生後有無生命身體安全危險，也未論及大法官釋字第777號比例原則問題，該處分書未就劉男行為進行實質調查與認定，自不得做為對劉男不利的證據。

另外，劉男行為雖然可能涉及其他違規，可能面臨3千元到9千元的罰鍰，但劉男已服200小時義務勞務，以基本工資換算，已遠高於裁罰金額，因此縱有違反其他法規，也不得再處以罰鍰。