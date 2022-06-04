婦人外出大門沒關好 小狗抓傷鄰居孫損失近30萬

桃園一名婦人前年9月因住家大門沒關好， 家中飼養的小狗又沒繫繩，導致小狗脫逃外出，還抓傷鄰居孫子，她雖矢口否認，還說就算攻擊情事屬實，小孩也能隨時間自己恢復，結果被桃園地院依過失傷害罪判拘役45日，另須賠償對方25萬餘元醫藥費和精神撫慰金。可上訴。

民事判決指出，婦人前年9月3日晚間因疏於注意大門未關進，導致小狗脫逃，在梯間抓傷鄰居家正在等電梯的小孩，導致對方左小腿有開放性傷口，心理也飽受驚嚇，精神長期處於緊繃狀態，有併發頭暈、頭痛、失眠、胃食道逆流、食道炎等後遺症，因此被對方求償醫療費及精神撫慰金共308422元。

法院審理時，婦人否認犯行，堅稱事發前後雖有出門拿東西，但有再三確認大門是否關緊，返家時，小狗依然在家中。

婦人主張，鄰居孫子傷勢不像被抓傷，就算抓傷情節屬實，傷害也屬輕微，依一般經驗法則不至於有頭暈失眠等後遺症，相信日後透過時間、心態調整後能自主恢復，請求法院降低賠償金額。

法院調查，婦人去年3月刑事被依過失傷害判拘役45日，全案確定，顯見確有疏失。其鄰居孫子經醫學中心鑑定有「慢性創傷後壓力疾患」，會擔心角落突然有狗衝出來，也有焦慮、憂鬱、害怕、頭痛及頭暈等症狀，已達影響在校適應及家庭生活程度，認為醫療費並無不合理，而精神撫慰金則是審酌侵權情節和兩造經濟狀況酌減5萬元，最後判她須賠25萬餘元。