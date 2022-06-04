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生存遊戲店買空氣槍 刑事局、警大都驗具殺傷力仍無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子持空氣槍恐嚇鄰居遭逮，送驗認定具殺傷力被起訴，他喊冤槍是向生存遊戲店合法買來，現場測試也沒超過20焦耳；法院認為，劉購買使用的是塑膠BB彈，刑事局、警察大學鑑定均用金屬彈丸而超過標準有殺傷力，但難認劉主觀有持有具殺傷力槍枝犯意，判他無罪，可上訴。

檢警調查，劉男2014年在生存遊戲店買來1把空氣槍，去年3月30日不滿廖姓婦人施工噪音，一手持料理刀、一手持槍上樓理論，對方報警查獲，劉涉及恐嚇部分經緩起訴，檢方另依未經許可持有具殺傷力之空氣槍罪嫌起訴他。

審理時，劉堅決否認，辯稱當初向店家買空氣槍、塑膠BB彈，因槍管粗糙就買內管請店家幫換，當場測試也沒超過20焦耳，不知道具有殺傷力。劉的辯護人也說，劉僅是一般消費者，合理信賴買來的不是非法槍枝，主觀無持有具殺傷力槍枝故意。

警方將扣案空氣槍送交刑事局鑑定，換算單位面積動能為每平方公分21.3焦耳，顯已超過每平方公分20焦耳標準，而足以穿入人體皮層，具有殺傷力；法院再送中央警察大學二次鑑定，發現在低於氣溫20度下，均未達20焦耳，但高於氣溫25度時射擊就具有殺傷力。

生存遊戲店老闆也證稱，他們販賣空氣槍前都會先用鋁板射擊測試，通常穿透第2片會達20焦耳，但他們只要有穿透第1片就不賣，銷售時也會向客人測試，要求低於16焦耳才會賣，店內也沒賣鋼珠，僅塑膠BB彈。

法院認為，刑事局、警大鑑定時都是金屬彈丸試射，而非劉當初買的塑膠BB彈，難認劉買槍彈時可預見超過20焦耳有殺傷力；且劉當時拿刀、槍是為了恐嚇，認為他主觀無持有具殺傷力槍枝犯意，另也根據他買槍過程，無法證明劉主觀知道槍枝有殺傷力，判他無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

槍枝 恐嚇 警察

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