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刈包加蟑螂蛋？女網友亂指控店家 妨害信用遭判3月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中余姓女子吃刈包發現不明物，在臉書3萬人社團PO照稱「加蟑螂蛋？」還揭露店家名稱，業者認為商譽受損提告；法院認為，余針對刈包是誰買的都交代不清，除1張照片外毫無其他證據，貼文一出也引起網友作噁，顯有惡意中傷店家商譽，依妨害信用罪判她3月徒刑，可上訴。

檢警調查，余女去年2月6日在臉書社團「龍井之鄉」張貼4張刈包照片，質疑「刈包中黑色不明物為何？」經社團管理員刪文後，余再次傳照並稱「加蟑螂蛋？刪除了是不想對消費者負責嗎？」「我們吃下肚的是什麼？」並附上刈包店家名字。

經店家陳姓負責人發現，認為余女在網路散布流言稱他們的刈包有蟑螂蛋，以貶損店家名譽與社會評價，損害商譽信用，報警對余提告。

審理時，余否認犯行，辯稱她確實有吃到東西才在臉書社團PO文，只是要告訴店家有蟑螂蛋，但不知怎麼聯繫對方，就先拍照後把刈包丟掉，刈包是同事買的，她沒有影射，那確實是蟑螂蛋。

法院發現，臉書「龍井之鄉」是臉書公開社團，有3萬多名成員，余稱刈包有蟑螂蛋是具體事實指摘，對該店為負面評價，足讓網友對店家販售食品有不潔、衛生不佳及漠視消費這權益觀感，且貼文一出就引發網友紛紛留言「蟑螂蛋」、「很像那個蛋」及驚恐冒汗貼圖。  

法院認為，余女貼出照片刈包中有1個黑色橢圓物體，但除此照片無其他證據可證明，該刈包向何店購買、黑色橢圓物體是蟑螂蛋，且余先是說刈包是自己買，後改口稱同事買的，除了該照片外，完全無法提出任何證據，難認她對誹謗之事有相當理由確信為真實。

法院指出，余女擅自以網路散布、傳播，過程輕率，具有明顯惡意，當時臉書管理員刪文建議她應向店家反應，而非利用網路公審，余仍不知節制，持續留言「應讓大家知道自己吃了什麼」。

法院審酌，余女顯有以網路損壞店家商譽目的，其惡意彰彰甚明，依以網際網路散布流言損壞他人信用，判她有期徒刑3月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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