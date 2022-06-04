酒後騎電動滑板車以為沒事 男酒測值0.68當場被捕

黃姓男子酒後返家，騎電動滑板車以為可規避酒駕，仍遭巡邏員警察覺異狀，攔下施以酒測，因黃男酒測值達0.68毫克，員警當場依刑法公共危險罪現行犯逮捕黃男，詢後依法送辦。

據悉，36歲黃男6月1日深夜與友人聚會飲酒，至6月2日清晨才返家，途中騎乘電動滑板車代步，以為此舉可規避酒駕責任。

他行經台北市市民大道、敦化南路口時，因面色特別紅潤引起員警注意，巡邏員警上前詢問時，黃男見法網難逃，坦承「喝了幾兩杯」，員警獲悉後對黃男施以酒測，黃男酒測值達0.68毫克，已超標，當場被依刑法公共危險現行犯逮捕。

警方說，電動滑板車屬於動力機械，只要酒測值超標，同樣觸犯刑法第185條之3「公共危險罪」，最高可處3年有期徒刑，併科30萬元。

鑒於近期個人行動運具（如電動滑板車、賽格威或電動雙輪車等）違規行駛及交通事故有增加趨勢，特別呼籲民眾，新型交通工具如果使用不當，同樣會危害自己與其他用路人的生命安全，而酒後騎乘電動滑板車同樣會受到法律處罰，絕非酒後代步的選擇，應找代駕或叫計程車，才能平安出門、安全回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康