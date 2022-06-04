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拒絕酒測罰金高 台南酒駕男乖乖受測被送辦

中央社／ 台南4日電

曾有拒絕酒測紀錄的台南市許姓男子，昨天酒駕違規被警方攔檢時，一度拒絕酒測，但一聽罰金加倍後高達新台幣36萬元，只好乖乖接受酒測，接著被扣車禁駛及送辦。

台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，68歲許男昨天下午2時許酒後騎機車，在安平區健康三街右轉未打方向燈遭警方攔查，警方聞到許男渾身酒氣，示意要酒測，但許男當場拒絕。

警方調查，許男民國109年起有2次酒駕紀錄，已被吊扣駕照，今年4月曾拒絕酒測，如今又拒測，且無照駕駛；警方告知今年3月修法後，拒絕酒測罰金提高到新台幣18萬元，且每一次加罰18萬元，無次數上限，許男10年內第2次拒測，罰金將高達36萬元。

許男一聽拒絕酒測得被罰36萬元，驚呼「罰金好貴」，只好乖乖配合酒測，酒測值0.30mg/l，酒駕次數累計3次，警方依規定扣車禁駛，且依公共危險罪嫌將許男送辦。

警方表示，酒駕刑責今年3月31日修法，「酒駕、拒絕酒測累犯」罰則加重，拒測除18萬元酒駕拒測單外，並吊銷駕照3年內不得考領，且扣車及扣牌照；10年內若酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯者，主管機關得公布姓名、相片及違法事實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 酒駕 駕照

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