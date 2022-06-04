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高雄男酒駕被攔求援 遭母親當場甩巴掌教育
高雄吳姓男子酒駕遭攔查，期間還藉口肚子痛想逃、打電話找媽媽求救，不料吳母抵達當場痛甩兒子巴掌怒罵為何酒駕，最後吳男酒測值達1.31毫克，全案依公共危險罪送辦。
高雄市政府警察局林園分局今天上午發布新聞稿指出，39歲吳男日前因駕駛自小貨車行經大寮區大寮路沒繫安全帶遭員警攔下盤查，且員警還眼尖發現他車窗旁有一瓶啤酒，且渾身酒氣，當場要求下車接受呼吸酒測，告知酒駕相關權利跟罰則。
不過，吳男下車後卻祭出拖延戰術，先是藉口肚子痛要求上廁所，又打電話向母親求救，叫媽媽趕快來解救他。沒想到媽媽到達因愛之深責之切，當場痛甩兒子巴掌，怒斥他不要喝酒開車「為什麼都不聽」，吳男酒測值高達1.31毫克，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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