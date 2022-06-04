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影／豪宅出租當賭場 端午連假開張就被台南警方抄了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

端午節連續假期，正當民眾返鄉團聚之際，台南市警三分局據報在安南區總安街上有賭場隱藏在豪宅內，今天凌晨會同保大霹靂小組衝入賭場，喝令賭客「趴下」、「不要動」，當場查獲31名男女以天九牌聚賭，查扣抽頭金、賭資共7萬多元等物，分別依賭博罪及社會秩序維護法偵辦。

據調查，該賭場位在總安街上，雖地處偏僻，卻是棟3層樓、70、80坪的豪宅。43姓李姓女屋主上周才以月租6萬元，租給32歲莊姓賭場負責人。目前1、2樓是空房，僅使用3樓空間供作賭場使用。

警方表示，日前獲報總安街上有賭場隱藏在民宅內，將利用端午節連假深夜開張，恐造成治安隱憂。員警布線蒐證，今天凌晨2時30分見時機成熟，三分局及保大霹靂小組警力持搜索票衝入賭場，賭客見優勢警力進入查緝，當場嚇傻了，眼見無處可逃，也只能束手就擒。

現場查扣賭資6萬2700元、抽頭金9000元、天九牌2副、骰子1盒等證物，並帶回負責人莊男、屋主李女，依涉賭博罪嫌移送法辦外，其餘23名男子、9名女子，年約40至50歲的29名賭客，則依違反社會秩序維護法裁處。

台南市警三分局據報在安南區總安街上有賭場隱藏在豪宅內，今天凌晨會同保大霹靂小組衝入賭場，當場查獲31名男女以天九牌聚賭。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局據報在安南區總安街上有賭場隱藏在豪宅內，今天凌晨會同保大霹靂小組衝入賭場，當場查獲31名男女以天九牌聚賭。記者邵心杰／翻攝
29名賭客見優勢警力進入查緝，當場嚇傻了，眼見無處可逃，也只能束手就擒。記者邵心杰／翻攝
29名賭客見優勢警力進入查緝，當場嚇傻了，眼見無處可逃，也只能束手就擒。記者邵心杰／翻攝
警方現場查扣賭資6萬2700元、抽頭金9000元、天九牌2副、骰子1盒等證物。記者邵心杰／翻攝
警方現場查扣賭資6萬2700元、抽頭金9000元、天九牌2副、骰子1盒等證物。記者邵心杰／翻攝

賭場 賭博 端午節

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