外送員涉利用取消機制詐萬元餐點 遭判拘役50天

劉姓外送員訂購萬元餐點後，涉嫌指示另名外送員回報佯稱未遇消費者而取消訂單，由公司吸收費用，餐點則自行享用。士院認為劉男犯詐欺得利罪，日前判拘役50天，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，劉姓男子因擔任富胖達股份有限公司（Foodpanda）外送員，得知消費者訂餐後，若外送員未能及時聯繫上消費者取餐，可回報取消訂單（即俗稱「實收0」），訂單費用即由公司全額負擔。

民國109年6月間，劉姓男子透過自家公司平台訂購龍膽斑魚、烤鯖魚、鮮魚湯等餐點，金額總計新台幣1萬1808元，由黃姓外送員將餐點送達劉男指定地點。

劉男為圖得免付訂單費用的利益，向黃姓外送員提議回報取消訂單，即可另外獲得300元報酬；黃姓外送員應允，即向公司派單人員佯稱消費者電話沒接，派單人員因此依內部規定取消訂單，並負擔訂單費用。

案經士林地檢署起訴，劉男坦承犯行；承審法官認為，劉男犯詐欺得利罪，考量他無前科、尚有悔悟，判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1天，未扣案犯罪所得1萬1808元沒收。可上訴。