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「第2次拒絕酒測恐罰36萬」讓酒駕累犯乖乖受測

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局員警昨天下午在安平區健康三街，發現68歲許姓男子騎機車右轉未打方向燈，攔下後發現他渾身酒氣，經查他已有二次酒駕紀錄（一次拒測），原想再次拒測，經提醒「第2次拒絕酒測恐罰36萬」，他直呼「好貴」，乖乖受測後果然超標，遭扣車外，依公共危險罪送辦。

警方指出，酒駕刑責於今年3月31日起已修法，「酒駕、拒絕酒測累犯」罰則加重，拒測除了18萬元酒駕拒測單外，並吊銷駕照3年內不得考領，還有扣車及扣牌照；10年內若酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯者，主管機關得公布姓名、照片及違法事實。同時，酒後駕車拒測，每一次加罰18萬元且無次數上限。

據調查，許男是工地工人，習慣喝保力達提神；昨天下午2時51分多，他騎車返家途中，經健康三街，騎機車右轉未打方向燈，遭育平派出所員警攔下，發現他渾身酒氣，經查自2020年至今已有兩次酒駕紀錄、一次為拒測。

他原本想再次拒測，經員警說明現行酒後駕車拒測相關法規，連同這次在10年內第2次拒測，罰金恐將高達36萬元，他嚇的直呼「好貴」，只好乖乖配合酒測，酒測值達0.30毫克。他自2020年起至今已重複酒駕再犯第3次，依規定扣車禁駛外，也依公共危險罪將他送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南警方昨天下午健康三街發現許姓男子騎機車違規，攔下後發現他渾身酒氣，原想拒測，經提醒「第2次拒絕酒測恐罰36萬」，乖乖受測後果然超標被送辦。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨天下午健康三街發現許姓男子騎機車違規，攔下後發現他渾身酒氣，原想拒測，經提醒「第2次拒絕酒測恐罰36萬」，乖乖受測後果然超標被送辦。記者邵心杰／翻攝

酒駕 酒測

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