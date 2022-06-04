路燈照進他家「太亮」告竹市府要求移除 判決出爐

新竹市徐姓市民不滿市府裝設路燈的LED燈光照進他家，日常生活飽受光害，只能以遮光布遮擋光線，但如此又害得家裡無法通風對流，多次向市府與內政部陳情未果，提起民事訴訟要求竹市府移除路燈。法院審理認為市府依規設路燈，也已調整照射角度等因應，難認有對住戶造成光害，駁回徐的請求。

原告徐姓市民主張，自己在2016年4月購入新竹市某房屋，家人在2021年7月搬入居住後，才發現市府在家前設置的LED路燈，光線直接灌入住家，因深受光害只得出動遮光布，但又因此屋內無法通風對流，嚴重影響身體健康，多次向公部門陳情卻未獲置理，連里長辦的協調會也沒邀請他，認為權益受損，依民法提起排除侵害訴訟，要求市府移除燈桿等設備。

市府反駁，設置在被告住宅前方的路燈已多年，在2021年7月間受理陳情之前，不曾有過居民反映路燈設置不當造成光害，接獲陳情後已在路燈加裝彎頭，讓照明範圍盡量照向路面，並請里長邀請里民協調是否加裝遮光板等，但當地住戶又擔心照明變差，加上附近也沒合適地點可遷移，強調已經盡一切努力改善，加上光害無明確標準，難認路燈光源影響到被告一家人。

市府也說明，路燈設置是依據内政部頒布「市區道路及附屬工程設計規範」第19章道路照明之相關規定辦理，該支燈桿高7公尺、燈具離地5.5公尺，與前後支路燈都距約30公尺，都在合理範圍，依據原告出示照片光線多為照到住家外牆與陽台，照入2樓房間光線微弱，應屬可容忍範圍，若配合被告請求拆除，將反讓他人及社會蒙受更大損失，向法院聲明駁回原告之訴。

新竹地院審理認為，原告雖主張路燈亮光已經侵害健康權、居住安寧且妨害房屋正常使用，但仔細觀察徐姓住戶提供的現場照片，光源雖有照入住家，但難認有過度照明情形，加上原告也無法舉證亮度有過度強烈超越合理範圍，只是片面主張有影響生活與健康等。

法官也認為，市府設置路燈都有依據相關規定，符合市區道路夜間照明公益需求，在受理住戶陳情反映太亮後，也有加裝彎頭、請里長辦協調會，並曾建議原告提供住宅外牆加裝壁掛路燈以改變路燈照射方向，但卻遭原告反對等等。