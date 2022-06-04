機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 纏訟1年半逆轉判照罰

蘇姓男子2019年9月30日中午駕駛機車，經永康區中正南路與正南八街口闖紅燈，遭員警製單舉發，他強調已轉綠燈而拒簽，交通局裁處2700元並記點3點，經調閱錄影檔「已整理掉了」，台南地院認舉證不足撤單，上訴高雄高等行政庭後發回，台南地院更審，維持原處分。

蘇男主張，當天行駛方向為綠燈，並無闖紅燈情事，請求調閱監視器證明清白並撤單。據調查，蘇在現場與舉發員警耗時27分鐘，遲遲不願在舉發單簽名，直至告知「若你消極不配合不簽名，視同拒簽」，現場有錄影錄音。

然而，事隔多時，蘇不服提行政訴訟，經調閱現場錄影檔，舉發員警回覆「已整理掉了」，已無現場錄影音檔可呈供。

一審認為，依現有證據，除舉發違規通知單外，僅有警察單方的目視、員警與蘇位置示意圖及該路段現場照片，舉發單位未能克盡保管搜證影像資料之責，交通局不得就高度爭議的事件率予裁罰，以免人民權益輕易受損。法官認舉證不足而裁定不罰。

判決一出，交通局不服上訴高雄高等行政法院，指員警親眼目視蘇闖紅燈過程，因員警受過專業訓練，於值勤期間，對於路口來車、號誌之變換及駕駛人闖紅燈行為的觀察程度，自較一般人更為專注，無誤判可能。且有闖紅燈路線圖及現場位置示意圖佐證，考量員警與蘇素不相識，並無仇怨，不致冒公務員登載不實罪風險而於公文書填載虛偽資訊。

高雄高等行政法院認為，原判決未傳訊舉發員警調查，有未盡職權調查義務情形，且未就交通局所提出路線圖及位置圖等證據，何以不可採，未說明其理由，則有理由不備。最後裁定，原判決廢棄，發回台南地院。

台南地院更審，找來當時舉發員警作證，他強調，當時沒有看錯。他跟蘇男素昧平生，也無冤無仇，不可能在路口找他麻煩。他說明，15天後，他沒有看到申訴的抗辯書，依據我們規定錄音要至少保存1個月，可是蘇男的申訴單是2020年6月20日他才收到交通局的公文，已經過了快1年。

他表示，15天內的申訴期限蘇男都沒有來申訴，錄音檔他依規定保存1個月，他的硬碟滿了，看日期已過所以才刪除，他沒有想到蘇男會到將近1年後才來申訴。