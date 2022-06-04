老婆離家人夫氣到火燒餐廳 衝動下場判1年10月賠156萬

台中姚姓男子和老婆大吵，對方帶小孩離家出走，姚苦尋不到人心情不佳，凌晨竟隨機朝路邊餐廳縱火，火勢蔓延燒毀店家多樣設備、食材等，姚犯後遭收押、依放火罪判刑1年10月，餐廳再連同設備燒毀、1周不能營業損失求償，民事判姚應給付餐廳一共156萬5803元，可上訴。

檢警調查，姚男和妻子大吵後，去年2月18日凌晨出門找人未果，徒步到北屯1間餐廳見門口堆放2大包垃圾，竟拿打火機點燃導致延燒，造成餐廳多處設備毀損，警方獲報到場見姚身邊有疑似縱火的垃圾、報紙，姚落網後還被法院裁定收押。

刑事部分，法院以姚僅因一時找不到小孩心情不佳，為發洩情緒就隨機朝餐廳縱火，釀成公共危害，依放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物，未遂，判他1年10月。

餐廳業者再對姚提民事損害賠償，主張因姚縱火，導致店內儲藏室、營業生財設備燒毀，電力不足食材壞掉，更從2月18日至2月25日都不能營業，連同冷凍櫃、地板、電源修復、音響、監視器及食菜等，以及1周無法營業損失90萬元，對姚求償156萬5803元。

姚男則說，他對刑事沒意見，但認為餐廳求償過高，實際應沒這麼多，也爭執保險理賠、機台折舊問題。