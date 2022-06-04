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法院認證 原廠國民神車時速能飆177公里

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名詹姓男子去年12月19日凌晨開車在國道一號林口往桃園路段飆到時速177公里，嚴重超速，被警方罰款記點，還得接受道安講習和吊扣駕照3個月，但他不服，興訟主張自己開的是原廠TOYOTA VIOS，車子性能有限，不可能開到那麼快，還要求裁罰單位直接開他的車上國道測試，可說法未被法官採信，一審苦吞敗訴。可上訴。

桃園地院判決指出，國道一號南下林口到桃園路段限速100公里，詹男因為嚴重超速77公里，被桃園市交通裁決處裁罰8千元，記違規點數3點，另須參加道路交通安全講習和吊扣駕照3月，但他不服。

詹男興訟表示原廠的VIOS不可能開到時速177公里，並指自己很少上高速公路，但印象中，當時他的左側有一輛車開很快，從他旁邊經過，測速器有閃了一下，當時還心想對方幹嘛開那麼快。

詹男主張測速器可能壞了或誤判，希望交裁處提供監視器畫面還原真相，又或者直接開他的車上高速公路，把車開到時速177公里，他就服氣；桃園市交通裁決處則表示，警方當時取締超速是用雷達測速儀，該器材去年8月檢定合格，取締和裁罰並無違誤。

法院調查，取締詹男超速的雷達測速儀合格證書仍在有效期限，精準度無庸置疑。至於詹男指當時有一輛車從他旁邊快速經過，質疑是儀器誤判，但取締照片未拍到其他車輛，詹男也未提出有車輛經過的相關證明，難任其說法真實。

此外，詹男雖主張VIOS性能不可能開到時速177公里，但經過調查，該車是去年5月出廠、10月15日掛牌，落地上路距離違規時間僅2個月，車況嶄新良好，而違規當時是深夜時段，車輛稀少，若持續加速一定時間和距離，時速開到177公里並非不可能，最後認裁罰無違誤。

詹姓男子主張自己開的是TOYOTA VIOS原廠車，時速不可能開到177公里，但說法未被法官採信，一審苦吞敗訴。示意圖／Ingimage
詹姓男子主張自己開的是TOYOTA VIOS原廠車，時速不可能開到177公里，但說法未被法官採信，一審苦吞敗訴。示意圖／Ingimage

桃園 測速 國道

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