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北市府官員涉接受廠商招待 移送懲戒逾期判免議

中央社／ 台北3日電

前台北市衛工處趙姓工程司等4人，涉嫌在95、96年發包施作工程期間，接受廠商招待，法院判決有罪。台北市政府移送懲戒，懲戒法院認為4人違失行為已超過10年，判決免議。

判決指出，簡姓、陳姓、趙姓、李姓男子於民國95年至96年間分別擔任台北市工務局技士、衛工處工程司、副工程司等職務，4人於發包施作「第9期用戶排水設備工程第7標」等工程時，分別接受廠商招待餐宴，或到有女子陪侍的酒店消費等。

台北地檢署依貪污治罪條例公務員對於職務上之行為，收受不正利益罪起訴趙男等人，全案歷經10餘年審理，台灣高等法院更二審今年1月間判處4人1年1月至2年4月不等徒刑，均褫奪公權。台北市政府今年5月12日將案件移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，趙男等4人的違法失職行為敗壞公務員風紀，並嚴重影響社會風氣及民眾觀感，損害政府廉能紀律的形象甚鉅，應對4人作撤職處分。

不過，懲戒法院表示，4人的違失行為時間點在95年、96年，北市府直到今年5月間才將案件移送，移送日期距被付懲戒人4人行為終了之日，均已逾10年，依修正施行前公務員懲戒法規定，判決4人免議。全案可上訴。

北市 公務員

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