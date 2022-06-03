男子身分證突失效 竟是通緝犯雙胞胎在搞鬼

楊姓男子因案遭通緝，竟因擔心被查緝，2017年間到新竹市某戶政事務所補辦身分證，但辦的身分證不是他自己，而是冒名長相相似的雙胞胎兄弟，導致戶所人員誤認補發身分證。最後因害得雙胞胎兄弟無法使用身分證，警方獲報循線查獲是楊男在背後搞鬼，新竹地院判處楊男有期徒刑3個月，可易科罰金。

檢警調查，楊姓男子有個雙胞胎兄弟，楊因為有案子在身，竟基於使公務員登載不實、偽造私文書犯意，2017年12月14日前往戶政事務所，表示自己的身分證不見了申請補發，由於他長相和雙胞胎兄弟相似，直接用自己的照片並偽簽兄弟的簽名申請補發，戶所人員並未察覺異樣，楊順利拿到「新」身分證。

楊姓男子的雙胞胎兄弟不久後發現持有的國民身分證無法使用，經向公家機關洽詢，並調閱先前補領國民身分證的申請書，才驚覺原來他的雙胞胎兄弟竟大膽冒用他身分補辦身分證，害得他原本有的身分證被視為「舊件」而失效，氣得報警處理。

楊姓男子到案後坦承犯行，檢方依據相關人證與補領國民身分證申請書等戶政資料，確認楊男自白與事實相符，由於楊男犯行同時觸犯刑法行使偽造私文書罪、使公務員登載不實罪，依刑法第55條規定，建議從一重之行使偽造私文書罪處斷，偽造文書案經偵查終結後，向法院申請簡易判決。