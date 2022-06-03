狂Call前妻近300通、傳訊恐嚇 宜蘭首件跟騷法聲押獲准

宜蘭一名中年男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，手機狂Call240多通、Line電話50多通干擾，還在她工作場所外長時間盯哨，還傳訊息「抓不到你誓不為人」等話恐嚇，警方獲報將人送辦。檢方昨天依跟騷法、恐嚇等罪嫌向法院聲押張男獲准，這也是宜蘭首件。

宜蘭地檢署表示，張男為謀與前妻復合，6月1日從早上8點到晚上8點，瘋狂撥打行動電話超過240通、50多通Line電話，還在被害人的工作地點場所外，以車長時間盯哨、守候，強求前妻和他會面。警方獲報前往告誡後，張男短暫離開又折返守候。

張男期間因無法與前妻見面，便不斷用Line傳訊息「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「警察來巡」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨用詞；張男晚上更到前妻在宜蘭市的住處門口盯哨，丟擲玻璃飲料瓶碎滿地。

警方逮捕張男解送宜蘭地檢署，檢察官認為張男涉嫌刑法第305條恐嚇、跟騷法第18條之實行跟蹤騷擾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押，法官昨晚裁准羈押。