快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狂Call前妻近300通、傳訊恐嚇 宜蘭首件跟騷法聲押獲准

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名中年男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，手機狂Call240多通、Line電話50多通干擾，還在她工作場所外長時間盯哨，還傳訊息「抓不到你誓不為人」等話恐嚇，警方獲報將人送辦。檢方昨天依跟騷法、恐嚇等罪嫌向法院聲押張男獲准，這也是宜蘭首件。

宜蘭地檢署表示，張男為謀與前妻復合，6月1日從早上8點到晚上8點，瘋狂撥打行動電話超過240通、50多通Line電話，還在被害人的工作地點場所外，以車長時間盯哨、守候，強求前妻和他會面。警方獲報前往告誡後，張男短暫離開又折返守候。

張男期間因無法與前妻見面，便不斷用Line傳訊息「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「警察來巡」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨用詞；張男晚上更到前妻在宜蘭市的住處門口盯哨，丟擲玻璃飲料瓶碎滿地。

警方逮捕張男解送宜蘭地檢署，檢察官認為張男涉嫌刑法第305條恐嚇、跟騷法第18條之實行跟蹤騷擾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押，法官昨晚裁准羈押。

宜蘭地檢署呼籲，民眾應以健康理性處理人際與感情問題，切莫執迷以身試法。尤其新法上路，跟蹤騷擾是源於迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等，檢方會與有關主管機關共同保護被害人的人身安全與人格尊嚴。

宜蘭一名張姓男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，手機狂摳240多通、Line電話50多通干擾，還傳訊息恐嚇，遭檢方聲押獲准。。記者林佳彣／攝影
宜蘭一名張姓男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，手機狂摳240多通、Line電話50多通干擾，還傳訊息恐嚇，遭檢方聲押獲准。。記者林佳彣／攝影

宜蘭 跟蹤騷擾 恐嚇

延伸閱讀

宜蘭校園第2座 學進國小光電球場啟用

食在安心！宜蘭「微晴巢棧」異國料理美食 從農場到餐桌自耕田蔬果健康味

土石流淹沒宜蘭軌道影響3千多名旅客 台鐵搶修已恢復通車

宜蘭確診+1426死亡+5 長青食堂加發1個月食材補助金

相關新聞

狂Call前妻近300通、傳訊恐嚇 宜蘭首件跟騷法聲押獲准

宜蘭一名中年男子為與前妻復合，在跟蹤騷擾防制法上路當天，手機狂Call240多通、Line電話50多通干擾，還在她工作場...

台中市府助理收10萬紅包 坦承全繳回貪汙重罪變緩刑

時任台中市府養工處林姓助理承辦會勘時，有土地開發公司為求申請廢道順利通過，將10萬元現金塞進茶葉禮盒送他，還交代「裡面那...

男喝5瓶米酒騎單車酒駕 警測出超標酒測值挨罰

高雄市六龜區55歲沈姓男子有酒駕前科，在家中喝了5瓶玻璃瓶裝米酒，擔心酒駕違法，便騎單車外出，本以為這樣就沒事，卻仍遭員...

酒駕開車門害騎士摔傷 公危不起訴後補3萬罰單扣照4年

李姓男子去年6月23日在金山地區酒後駕車，靠右停車後未注意車旁人車即開啟車門，導致後方邱姓機車騎士摔傷，酒測值0.16毫...

在警車面前耍小刀遭攔查又辱警 駕駛乘客都判拘

許姓男子今年初開車載著徐姓女子，行經仁武區鳳仁路與成功路口時，誤認刑警大隊警員駕駛的偵防車逼車，許男便搖下車窗持彈簧匕首...

拒絕酒測飆警粗話 還說「衰小遇到你」吃上罰單又判刑

高雄潘姓男子騎車未戴安全帽行經燕巢區中西路及中西路路口時，遭警方攔查，因潘男疑似酒駕，警要執行酒測時，潘竟以台語對員警辱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。