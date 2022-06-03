台中市府助理收10萬紅包 坦承全繳回貪汙重罪變緩刑

時任台中市府養工處林姓助理承辦會勘時，有土地開發公司為求申請廢道順利通過，將10萬元現金塞進茶葉禮盒送他，還交代「裡面那包是給你的」，林不堪誘惑收下，還在台中市府停車場拿出一半存進ATM；法院考量他坦承、繳回所得2度減刑後依貪汙收受賄賂罪判2年，緩刑5年，可上訴。

廉、檢調查，林2011年起擔任台中市府建設局養護工程處道路管理科約聘僱業務助理，負責豐原第5區道路、人行道及橋樑等維護、會勘；因家逸土地公司購得豐原博愛段土地，由萬里公司負責人的母親名義登記，而為提高土地價值提廢道申請，經建設局2018年9月會勘、審查有無影響排水。

萬里負責人、家逸副總因該申請攸關其土地開發整理利益，找來富大土地經理協助，也從中知悉建設局當時派林男負責審查，3人為了要會勘順利通過，由富大經理提議行賄，再經過討論後認為金額訂在10萬元上下。

萬里負責人2018年10月1日要會計支領出10萬元，由家逸副總、富大經理下午2點約出林男喝咖啡，先是詢問廢道申請有無問題、公文大概怎麼寫，並拜託林做有利認定，還下指導棋建議他寫「此街非屬現有巷道」等字句。

林應允後要離開，富大經理拿著裝有10萬元現金的紅茶禮盒交給林，並稱「拜託幫忙一下這個案子」，林先是推辭，但經理告知「裡面那一包是要給你的」，林收下後，還在台中市府樓下停車場男廁抽出5萬元存入ATM，剩下花用殆盡，3天後翻拍申請通過公文給對方。

林男在調查局、偵訊及審理均坦承不諱，與3名行賄公司業者證詞相符，並有查扣茶葉禮盒、對話截圖、監視器及帳冊等證物。