男喝5瓶米酒騎單車酒駕 警測出超標酒測值挨罰

高雄市六龜區55歲沈姓男子有酒駕前科，在家中喝了5瓶玻璃瓶裝米酒，擔心酒駕違法，便騎單車外出，本以為這樣就沒事，卻仍遭員警攔查，經酒測發現，酒測值高達每公升1.86毫克，隨後警方依法對他開罰，並禁止他再騎單車，需步行返家。

六龜警分局義寶派出所員警5月31日下午3時許，巡邏行經六龜區河邊巷時，發現沈男騎著單車，未戴好口罩，又散發出濃濃酒氣味，員警隨即上前盤查。

據了解，沈男從事臨時工，有酒駕前科，當天上午10時許，自己在家中喝了5瓶玻璃瓶裝米酒，因擔心騎車酒駕被逮，便改騎單車，在六龜區街道閒逛，卻因未戴好口罩遭攔查。

員警施作酒測時，發現沈男酒測值高達每公升2.07毫克，嚴重超標，但警方為求慎重，備有另一台酒測器，再次施測，測得每公升1.86毫克，明顯違規。

隨後警方當場對沈男依道路交通處罰條例第73條第2項駕駛慢車經測試定酒精濃度超過規定標準者開罰，並禁止他再騎單車。