酒駕開車門害騎士摔傷 公危不起訴後補3萬罰單扣照4年

李姓男子去年6月23日在金山地區酒後駕車，靠右停車後未注意車旁人車即開啟車門，導致後方邱姓機車騎士摔傷，酒測值0.16毫克，刑事公共危險獲不起訴，但警方另依違反道路交通管理處罰條例開罰單，裁處3萬元、吊扣駕駛執照48個月。李男不服提告，被法官駁回。

基隆地院判決書指出，李男去年6月23日上午10時許，於飲用酒類飲料後，駕車行經新北市金山區仁愛路靠右停車，未注意車旁人車逕開啟車門，致邱男騎乘機車閃避不及，撞擊車門，人車倒地，邱右胸部挫傷。

金山警分局將李男依公共危險罪移送偵辦，基隆地檢署檢察官偵查終結不起訴之處分，理由為未達刑法規定「吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克、致不能安全駕駛」之「刑事違法」要件、程度。

但警方認為「行政違規」屬實，依道路交通管理處罰條例規定開罰，新北市政府交通事件裁決處裁決罰鍰3萬元、吊扣駕駛執照48個月，並應參加道路交通安全講習。

李男不服提起行政訴訟，他主張事發當日在法鼓路旁跟朋友喝了2杯保力達後，駕車至仁愛路前準備停車，將車輛停妥開門時，不慎被後方行駛機車撞到車門，2車發生事故，他當時已將車輛停在路邊，不能認定「酒駕」。不知尚有酒駕罰單，亦不解自行報案，為何原處分裁決書記載「攔停」2字，且質疑酒測儀器亦恐有誤差，要求撤銷。

法官審理指出，道路交通管理處罰條例所規制之行為乃整體駕駛行為，包括移動車輛、臨時停車、停車、開關車門等行為，原告此部分主張仍誤解。

法官說，李男經測試檢定酒精濃度超過規定標準，客觀上應可預見酒後駕車將導致其注意力、操控力及反應能力均顯著減弱，因此發生交通事故，造成邱受傷之結果，須負行政罰之責任，符合「汽車駕駛人，駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，因而肇事致人受傷」之要件。違規行為，依照警政署發布之取締酒後駕車作業程序，及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則之規定，並無違誤。