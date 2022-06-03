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在警車面前耍小刀遭攔查又辱警 駕駛乘客都判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

許姓男子今年初開車載著徐姓女子，行經仁武區鳳仁路與成功路口時，誤認刑警大隊警員駕駛的偵防車逼車，許男便搖下車窗持彈簧匕首不斷揮舞，立即遭攔查，員警表明身分後，徐女竟情緒失控辱罵不雅字眼，兩人都被移送；經審理地院判許男拘役40天、徐女拘役20天，全案仍可上訴。

判決指出，許男開車載著徐女今年1月3日下午3時許，行經仁武區鳳仁路與成功路口時，因誤認刑大警員駕駛的偵防車逼車，而心生不滿，便搖下車窗手持彈簧匕首不斷揮舞，立即遭攔停。

當時駕駛偵防車的員警，出示證件並表明身分後，徐女竟情緒失控，朝對方辱罵不雅字眼，警方隨即將許、徐兩人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、侮辱公務員罪移送。

警詢、偵訊時，許男與徐女皆坦承犯行，後由檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院認為，許男未經許可而持有列管刀械，危害社會治安；徐女則對執法員警以粗鄙言語侮辱，藐視國家公務員公權力的正當執行；經審理，將許依未經許可持有刀械罪，處拘役40天，沒收扣案彈簧匕首；徐女犯侮辱公務員罪，處拘役20天，可易科罰金，全案仍可上訴。

許姓男子今年初載著徐姓女子，許男對後方刑大偵防車手持持彈簧匕首不斷揮舞，遭攔查後，徐女又辱罵員警，兩人皆遭判拘。記者陳弘逸／攝影
許姓男子今年初載著徐姓女子，許男對後方刑大偵防車手持持彈簧匕首不斷揮舞，遭攔查後，徐女又辱罵員警，兩人皆遭判拘。記者陳弘逸／攝影

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