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拒絕酒測飆警粗話 還說「衰小遇到你」吃上罰單又判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄潘姓男子騎車未戴安全帽行經燕巢區中西路及中西路路口時，遭警方攔查，因潘男疑似酒駕，警要執行酒測時，潘竟以台語對員警辱罵「X你娘挖哪ㄟ衰小（倒楣）遇到你，你娘X雞X」，當場遭逮。事後不僅被道路交通管理處罰條例開罰，還因犯下侮辱公務員罪，遭處拘役50天。

判決指出，潘男去年年4月30日中午11時17分許，騎車未戴安全帽，行經高雄市燕巢區中西路及中西路71巷口時，遭警攔查。

由於潘男面有酒容，談話時口中散出酒味，員警便拿起酒測儀器準備對潘進行酒測，他竟對警方以台語辱罵「X你娘挖哪ㄟ衰小（倒楣）遇到你，你娘X雞X」，以致員警名譽受損，將人逮捕。

事後透過員警職務報告、警方密錄器錄音對話譯文、拒絕酒測的酒精濃度檢測單等證物，經核用詞遣字是X「你」娘挖哪ㄟ衰小遇到「你」，「你」娘X雞X，顯然是針對當時執行勤務的警員，並佐證潘男犯行。

地院審酌，潘男於員警依法執行職務時，以言語辱罵員警，蔑視國家公權力；經審理，將他依侮辱公務員罪，處拘役50天，得易科罰金，全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄潘姓男子騎車未戴安全帽超警攔查，又拒絕酒測，還辱罵員警「X你娘挖哪ㄟ衰小（倒楣）遇到你，你娘X雞X」，被開罰又犯妨害公務遭判刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄潘姓男子騎車未戴安全帽超警攔查，又拒絕酒測，還辱罵員警「X你娘挖哪ㄟ衰小（倒楣）遇到你，你娘X雞X」，被開罰又犯妨害公務遭判刑。記者陳弘逸／翻攝

酒測 酒駕

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