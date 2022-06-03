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矯正署強化防疫 建立隨母入監幼兒送醫SOP

中央社／ 台北3日電

法務部表示，因應COVID-19疫情發展，昨天邀集矯正署舉行視訊會議研議5大措施，包括加強隨母入監幼兒染疫應變作為，建立送醫治療SOP，以有效防範幼兒中重症產生。

法務部今天發布新聞稿指出，為免不實疫情傳言影響囚情，造成監所收容人及親友無謂恐慌或臆測，並因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，特別於昨天上午邀集矯正署舉行「法務部因應國內疫情發展研商矯正機關防疫措施」視訊會議。

視訊會議由常務次長林錦村主持，研議5項因應措施；第一，外國籍與本國籍收容人採一致措施，凡檢驗（含抗原快篩）為陽性，經醫師問診判定列入確診病例，即依病症輕重安排戒護住院或於監所內隔離照護，並透過合作醫療院所進行診治。

第二，對於慢性病、高齡收容人與隨母入監幼兒等健康高風險族群，每日實施健康監測，遇有疑似症狀，即實施快篩並協助就醫；加強對於幼兒染疫的緊急應變作為，建立儘速送醫治療SOP，以防範幼兒中重症產生，另持續安排收容人接種追加劑。

第三，隨時注意中央流行疫情指揮中心公布的最新防疫相關指引進行衛教，輕症有效管控，中重症儘速送醫，並應隨時更新及事先備妥與落實各種防疫因應措施。

第四，針對出監收容人，無縫轉銜相關機關，確保防疫安全；本國籍或外國籍收容人，如經醫師診斷為確診病例或匡列為密切接觸者，於依法拒絕收監、具保、執行期滿或假釋前，各矯正機關均依規定通知當地衛生主管機關，並及時告知銜接單位。

第五，對於外界不實報導或傳言，應儘速查明、及時澄清；疫情期間，不實傳言或報導無益防疫，更易造成收容人及其親友擔憂與恐慌，矯正機關應秉持透明、公開態度，第一時間對外澄清說明，以安定囚情，並讓國人安心。

疫情 法務部

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