網路互嗆引發街頭鬥毆 1男子頭破血流

高雄市前金區瑞源路與南台橫路口，今天凌晨發生「4打1」群架事故，黃姓男子與邱姓男子在網路互嗆，相約理論，不料邱找另3人助陣，將黃打得頭破血流，無生命危險。警方逮補捕邱等4人到案，依妨害秩序等罪嫌移送法辦。

據了解，邱姓男子（23歲）先前在網路臉書社團，留言監獄生活狀況，遭黃姓男子譏諷他沒被關過知道什麼，連2人因此互嗆要輸贏，2人才相約到高雄市前金區瑞源路與南台橫路口碰面。

黃到場時，見邱姓男子夥同吳姓（22歲）、蔡姓（23歲）、葉姓（23歲）3男子助陣，雙方一言不合，邱等人分別徒手或拿棍棒，涉嫌將黃打得頭破血流。警方據報到場，邱等人已經逃逸，將黃送醫後暫無大礙。