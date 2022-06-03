妻子經營摩鐵遭爆裝針孔 前檢座提4大疑點盼警釐清

高雄某摩鐵遭爆料裝針孔疑雲越演越烈，經高雄地檢署證實，業者配偶是台南地檢署已離職檢察官，遭點名的陳姓前檢察官受訪表示，旅館是妻子的事業，他沒有投資，也跟他過去當檢察官沒有什麼關聯；反倒他點出該案檢舉人有4大疑點，啟人疑竇。

他表示，汽車旅館房間客人離開後，清掃人員與主管會啟動清潔與偵測針孔攝影機的防制作業，平日對房間都會偵測，之前並未發現該房間有安裝針孔狀況。

他說，據了解，檢舉人向旅館櫃台自稱發現針孔攝影機後，以手機錄下他們發現及拆下針孔再裝回去的過程，全程似乎相當熟練，是第1個疑點。

他又說，第2個疑點是這批入住客人有3組，共租了3間房間，他們3組人馬還一起外出約40分鐘後再回旅館，告訴櫃台人員說發現房間有安裝針孔攝影機，並出示其蒐證錄影佐證。他認為，如客人在第一時間發現房間有針孔，按理應會馬上跟櫃台反應，怎會大家一起外出40分鐘回來後再跟櫃台反應呢？檢舉的客人是在等什麼？

他指出，第3個疑點檢舉人還在房間內對旅館主管說因針孔這事影響其名譽，要求旅館賠償50萬元，當下主管認為針孔不是旅館方面人員安裝，沒道理賠這筆錢，因此決定報警，交由警方進行調查。