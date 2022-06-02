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女孩隱忍6年⋯揭8歲起就遭繼父摸下體 保險經紀人判4年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓保險經紀人9年前與一名再婚的女子結婚，2019年5月因與繼女口角衝突，校方通報新北市家防中心，社工陪女孩向新莊分局報案，吳遭揭從2013年開始，就伸手觸摸她下體3次。新北地方法院認定吳犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪2罪、對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪1罪，判刑4年，而傷害部分處拘役30日。吳上訴，台灣高等法院今駁回。

吳姓男子2013年7月結婚，妻子（兩人現已離婚）當時帶著8歲的女兒嫁人，但女童在母親再婚不久，晚上睡覺時就遭繼父伸手進內褲觸摸下體。

2014年，這家人搬到新北市新莊區銘德街，吳又趁女童睡著之時猥褻，有一天還趁著妻子不在家，從後環抱繼女，再將手伸進她內褲裡觸摸生殖器。2019年5月28日，因吳與繼女起衝突，他出手毆打當時已14歲的少女右前臂。少女事後向同學吐露心聲，校方得知後通報家防中心，社工再輾轉陪她到警局報案。

吳否認猥褻，並表示沒有與繼女同睡過，他一直把對方當成親生女兒，互動如一般父女。律師表示，少女在校成績優秀，小學一至三年級導師評語為「勇於表達、具有正義感的孩子」，但卻遲至2019年5月才提出告訴，令人費解；如果女孩怯懦，吳應食髓知味，不斷重複再犯，怎麼會突然從小學三年級起就停止猥褻。

新北地院認為，女孩遭猥褻時年紀還小，雖然有告知母親被觸碰下體，但當時的認知能力是否有被害意識，並非無疑，當下與吳保持一般父女互動很正常。一般家內性侵案件被害人常會隱忍自己的情緒而與加害人互動，新北地院認為這無法推翻被害人指述遭猥褻的事實。

高院認為，審理期間吳已坦承犯罪，審酌吳與女孩間是家庭成員關係，卻無視她年幼兒猥褻、滿足私慾，至今未獲被害人原諒，也沒有要彌補的意思，一審量刑妥適。

吳姓男子上訴雖主張認罪，表示願向女孩、前妻道歉，請求從輕量刑，不過高院認為一審已經審酌科刑的一切情狀，沒有逾越法定範圍，吳要求輕判無理，因此駁回上訴。

吳姓保險經紀人9年前與一名再婚的女子結婚，2019年5月因與繼女口角衝突，校方通報新北市家防中心，社工陪女孩向新莊分局報案，吳遭揭從2013年開始，就伸手觸摸她下體3次。示意圖／ingimage
吳姓保險經紀人9年前與一名再婚的女子結婚，2019年5月因與繼女口角衝突，校方通報新北市家防中心，社工陪女孩向新莊分局報案，吳遭揭從2013年開始，就伸手觸摸她下體3次。示意圖／ingimage

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