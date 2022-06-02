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簽一紙協議不打妻兒結果毀約 夫得依約給妻1000萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓男子與沈姓女子育有一女，二人在2017年間簽有一紙協議，施承諾不與前妻聯絡、不外遇、不對妻兒言語或肢體暴力，否則將賠償一半房產或等值3000萬元現金，不過施後來有毆打妻子的紀錄，沈女請求履行協議，一審駁回，二審認定協議有效，施需給付1000萬元。

判決指出，施姓男子與沈姓女子是夫妻，育有一女，而施在2017年初，曾簽下一紙協議書，承諾不與前妻聯繫，也不與任何女生有曖昧不清，或出軌、外遇、欺騙的行為，也不能對沈女及年幼的女兒有肢體、言語暴力，若有再犯，雙方直接離婚，小孩無條件給女方，再給每月5萬元贍養費，精神賠償費用是一棟房產產權的一半，或3000萬元等值現金。

雙方在2018年底協議離婚，沈女以施在簽下協議書之後，曾在2017年父親節時，持吹風機暴打她，還恐嚇「信不信我10拳把你跟女兒打死在這，也沒人知道」，經美國法庭核發緊急保護令，有相關紀錄可稽，請求履行協議。

一審審理時，駁回沈女訴請，沈女上訴二審後，降低金額請求500萬元，後來又擴張聲明，請求1000萬元。

台中高分院審理後，認為該紙協議，雙方的意思有合致，也沒有違反善良風俗，而且根據契約內容，施已違反協議說寫「任何肢體或言語上的暴力」約定，條件已成就，判施需給付沈女1000萬元，仍可上訴。

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台中市施姓男子與妻子曾簽協議書，承諾不打妻兒卻毀約，台中高分院判施得依約給付1000萬元。圖／本報資料照
台中市施姓男子與妻子曾簽協議書，承諾不打妻兒卻毀約，台中高分院判施得依約給付1000萬元。圖／本報資料照

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