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國小比賽標案未結旅行社卻已訂機票 一查才知教練洩密

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市新莊區國小運動教練陳男，辦理手球比賽招標案時，將細節透露給旅行社。新北地方法院依洩密罪處陳男有期徒刑4月，緩刑2年，期間應付保護管束，並接受4場法治教育課程。

檢調調查，2018年5月8日學校辦理學生出國比賽採購案，陳男聽來比賽出國的時間、地點等，洩密給旅行社，旅行社因此在公開招標前的4月25日便訂好機票，並順利於5月22日取得標案。

檢調接獲檢舉，旅行社先訂機票成鐵證，陳男坦承洩密，檢方依法起訴。

新北地院法官審理時，認為陳男明知採購案出國時間、地點、行程等細節為秘密消息，卻提前洩露給旅行社，考量陳男犯後始終坦承犯行，依洩密罪處陳男有期徒刑4月，緩刑2年，期間應付保護管束，並接受4場法治教育課程。

陳男因洩密給旅行社，處有期徒刑4月，緩刑2年，期間應付保護管束，並接受4場法治教育課程。圖／聯合報系資料照
陳男因洩密給旅行社，處有期徒刑4月，緩刑2年，期間應付保護管束，並接受4場法治教育課程。圖／聯合報系資料照

旅行社 機票

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