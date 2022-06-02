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美麗華大直影城「熄影」抓內鬼 前經理獲判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市美麗華大直影城2018年6月突然設備故障，5個影廳同時無法播放電影，檢方懷疑放映部林姓前經理涉案，依妨害電腦使用罪起訴他；台北地院審理認為，沒有證據證明林侵入、破壞電腦設備，判林無罪。可上訴。

檢察官指控，林2018年受美麗華娛樂公司委任在大直影城擔任放映部經理，2018年6月18日凌晨2時，影城5間影廳無法播放電影，停業一個月檢修，損失上千萬元，影城資方懷疑有「內鬼」，案內情不單純，向調查局提出檢舉。

檢調偵查認為，林姓前經理一個月之內連線到影城放映系統達26次，懷疑他入侵電腦設備刪除系統、修改參數等，2020年4月時將林起訴。

法院開庭時，林否認犯案，辯稱他登入的帳號與證據顯示的帳號並不一樣，他從未以檢調所指控的帳號登入過電腦，且於在職期間不知道有此一特定帳號。

合議庭審理認為，不能憑部分帳號名稱與林的英文名字相符，就推論林涉案，檢方偵辦所舉證，不能證明林犯案，而且林也不是唯一知道電腦密碼的員工，罪證有疑，判決林無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

電影 北市 檢察官

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