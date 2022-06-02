乳癌基金會帳戶遭盜用 彭淮南妻涉詐欺不起訴

彭淮南妻賴洋珠因勇源輔大乳癌基金會捐款帳戶遭詐騙集團盜用涉入詐欺案，獲北檢處分不起訴。記者蔣永佑／攝影

由中央銀行前總裁彭淮南妻子賴洋珠出任董事長的財團法人勇源輔大乳癌基金會，捐款帳戶去年遭詐騙集團用來詐騙民眾錢財，讓被害人誤以為賴洋珠是詐欺共犯，所幸案經台北地檢署查明，基金會帳戶係遭不法份子盜用，與賴洋珠無關，將她處分不起訴。

去年11月間，1位陳姓女子接到邀請她投資的詐騙電話，對方並提供上述基金會帳戶供陳女匯款。陳女匯款1000元後果真收到對方匯回的紅利，自此掉進詐騙集團圈套，將大筆資金匯進詐騙集團指定的另一帳戶後，對方隨即人間蒸發。

陳女發現被騙報警，進而查出當初匯款帳號竟是勇源輔大乳癌基金會捐款帳戶，警方於是先將帳戶設定為警示帳戶，並將基金會代表人賴洋珠函送法辦。

事後勇源輔大乳癌基金會也特別發出聲明，澄清基金會台新銀行捐款帳戶遭不法人士盜用，呼籲民眾接到可疑電話可向基金會官方粉絲專頁或警方查證。

基金會承辦人到案後，供稱捐款帳戶遭盜用，希望檢方儘快釐清案情，還基金會和賴洋珠清白。經清查上述帳戶金流，檢察官認定基金會帳戶遭到不法詐騙集團盜用，與陳女遭詐騙無關，將賴女不起訴。