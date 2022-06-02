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保母打盹4月男嬰噎奶亡 二審認「鬆懈難免」少賠百萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓保母在2017年間，受託照顧4月大林姓男嬰，不過何女在凌晨餵奶後疲勞睡著，未發現男嬰噎奶趴睡，凌晨發現後送醫仍不治，一審認何女有疏失判賠631萬元，二審認人精神狀況難免鬆懈，情有可原，判何女需賠531萬元，可上訴。

判決指出，何姓女子是領有證照的專業保母，2017年11月起受託照顧4月大林姓男嬰，隔年1月3日，何女在凌晨餵林童150cc牛奶後，未充分拍嗝，即安撫男嬰入睡，且僅以枕頭墊男嬰背部，使側睡在成人用彈簧床墊上。

何女因疲勞睡著，男嬰則在扭動身體後，導致面部朝下趴睡，口遭棉被覆蓋，無法自行翻身，導致噎奶而窒息，何女在當天凌晨5時許發現異狀時，趕緊將男嬰送醫，但仍不治身亡，男嬰父母認為何女有疏失，求償744萬元。

何女辯稱，男嬰有可能在她接手以前，就有噎奶的狀況，而且根據法醫的解剖報告，不能判斷她把男嬰放著側睡，與男嬰噎奶死亡有因果關係。

一審法官認為，何女是專業人員，在男嬰最後一次餵奶後發現男嬰有吐奶狀況時，理應多加留意，但卻疏忽注意，而且法醫研究所已回函，男嬰噎奶的時間，最有可能是在何女最後一次餵奶後，認定何女有疏失，判賠631萬元。

何女上訴二審後，合議庭仍維持一審認定，認定何女疏失與男嬰死亡有因果關係，但審酌何女當時才受託男嬰不到2個月，仍在熟悉、適應中，而且意外發生在凌晨之際，人的精神難免鬆懈，何況又處在整夜照顧未眠的情況，若期許保母代行父母之職，難謂合理，雖說何女並非無責，但責任也不是全無可原諒之處，判賠531萬元，可上訴。

台中市何姓保母在2017年間受託照顧林姓男嬰，男嬰噎奶身亡，台中高分院判何女需賠男嬰父母531萬元。圖／本報資料照片
台中市何姓保母在2017年間受託照顧林姓男嬰，男嬰噎奶身亡，台中高分院判何女需賠男嬰父母531萬元。圖／本報資料照片

保母 父母 台中市

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