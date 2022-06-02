扒光97歲公公衣物沖冷水虐死 媳婦開庭稱：我是過動兒

戚姓女子寒冬中將97歲的公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑致死，一審認她患思覺失調症，判無罪但監護5年。台灣高等法院以戚女按時服藥、無異常，改依殺人罪判刑15年，但最高法院撤銷。高院更一審今傳台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻作證，釐清戚女犯案時辨識能力與控制力；戚女數度說自己是「過動兒」，希望站一站。

戚女（41歲）去年7月又貿然衝入北投分局長安派出所所長辦公室，咆哮「找所長！」還毆打謝姓警員，士林地方法院依妨害公務執行罪處拘役20日。

戚女不滿公公嫌棄照顧，也不滿意外籍看護，長期怨懟。檢方起訴指2018年12月20日，戚女見公公吃完午餐後拒絕午睡，動手拖公公進浴室，在寒冬中沖冷水、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打、用腳踩胸口，再拿冷凍雞肉、魚肉放在公公身上，並在浴室噴殺蟲劑，禁止外籍看護提供食物和水，隔天再以同樣手法凌虐，導致公公身亡。

一審依陽明院區鑑定報告，認為戚女長期患思覺失調症，曾因毒品導致幻想、被害妄想症嚴重，長年服藥不規則，案發時出現幻聽病狀，無法辨識行為違法，需長期監護治療，判決無罪。

高院前審根據台大醫院報告，認為戚女行為前有按時服藥，精神沒有異常，兩天施虐期間，仍長時間打電話與外人通聯，且在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡後，報警前先丟棄冷凍雞魚，再教看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意誤導警方偵辦，足認有辨識能力。

前審指戚女事後和丈夫一起刪除案發時兩人間與其他親戚的通聯，意圖規避刑責，鑑定報告未顯示有思考障礙，認定有殺人不確定故意，凌虐直系姻親，使公公無法善終，蔑視人倫，改依殺人罪判刑15年。但最高法院撤銷、發回更審。

高院更一審今傳鑑定醫師楊逸鴻作證，辯護律師尤伯祥詰問為何12月19日戚女沒有特別狀況，20日就進入急性期？楊答稱，有可能急速發作或是病人沒有主動陳述。戚女這時突然大聲說「我在醫生面前都裝我很好」。

楊逸鴻認為戚女現實理解和邏輯判斷出現嚴重的問題，當下應是失去行為能力，而在緩解期，為了自身的利益，會編故事來趨吉避凶。楊也說，戚女冬天用冷水沖公公，但他知道穿濕的衣服是危險的，所以「扒光他衣服」，判斷力和別人不太一樣。

楊逸鴻也當場解釋「辨識行為能力不足」並不是對什麼事情都失去判斷能力，他舉例有人對殺人是沒有判斷能力的，但殺了人後卻知道怎麼開車離開，這表示當下知道如何開車是有行為能力的，嚴重發病不代表對所有事都失去判斷力。

審判長諭知6月9日續行審判。