3線1酒駕「初犯」僅1大過 向上!副局長督察長連坐處分

高雄市警局三線一星督察張樹義，上月30日深夜酒駕自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，市警局昨天火速開鍘，記一大過懲處，並將張降調專員，但警局高官酒駕輿論燒不停，今督察長葉明潭自請處分，警局記過1次，副局長趙瑞華也要負考監責任，懲處將由督察室簽辦處分。

5月30日深夜，張與朋友喝酒後，開車經過仁武區澄觀路，因路人發現他開車不穩，後來撞上分隔島，向警方報案。仁武警分局員警到場，見張走路搖搖晃晃，對他酒測，呼氣酒測值每公升近達1.0毫克，依法逮捕他查辦，經警方依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署獲請回。

事後市警局祭出重懲，依警察人員駕車安全考核實施要點，記1大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲。

臉書「靠北警察」針對高雄督察張樹義酒駕自撞，市警局對外說明，對張樹義祭出一大過處分，已是重懲，臉書「靠北警察」有基層發文狠酸，「警官酒駕一樣可以當官，罰不上兩線一，賞不下一線三，高雄酒駕王國無誤」，引起輿論熱議。

按照直轄市警局考核及年終責任區分表，張樹義第一層主管考核人為督察長葉明潭，第二層為業管副局長趙瑞華；張今年2月才從台南市警局督察調至高雄市警局，雖然考核監督未滿4個月，可免除懲處，但葉明潭仍自請處分，警局給他記過1次。至於第二層業管的趙瑞華，也要負考監責任，懲處將由督察室簽辦處分。

高雄市長陳其邁對於員警酒駕曾經「震怒」，還一度宣示日後員警酒駕，一律記2大過免職，但張樹義僅記1大過，遭基層質疑市警局懲處和市長說法不一。

市警局今天上午表示，市長宣示高雄市員警酒駕累犯記2大過原則，是針對酒駕累犯加重一次記2大過免職處分；依據「警政署警察人員駕車安全考核實施要點」規定，對非勤務中酒駕未致人死或重傷記1大過處分。