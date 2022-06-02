快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成吉思汗台中館遭恐嚇 他揚言「去你們店裡放炸彈」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網紅館長陳之漢在台中市北屯打造的「成吉思汗健身館台中旗艦館」開幕至今1年多，籌備期間就曾傳遭恐嚇，未料今年3月張姓男子無聊想惡作劇，竟用臉書傳私訊向健身房說「要去你們店裡放炸彈」，時隔2天就被警方搜索逮獲，法院考量張無前科等，依恐嚇罪判他拘役40日，可上訴。

檢警調查，張男（31歲）今年3月28日用假名在臉書註冊帳號，隔天於台南貨車內持手機上網，並透過臉書私訊傳給「成吉思汗健身館台中旗艦館」的粉絲專頁，稱「你好，我要去你們店裡放炸彈」。

健身房的業務部主管發現後，因擔心對方恐危害健身房員工、顧客的安全立刻報警，轄區台中第5分局獲報查出傳訊的張男身分，31日就持台中地院核發的搜索票到張住家抓人，並當場扣得他傳訊恐嚇用的手機。

檢方訊時，張坦承不諱，並有私訊對話截圖、警方搜索證物，檢方認為他犯嫌明確，偵結依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，張男當時是基於惡作劇心態，才起意用手機傳恐嚇訊息，造成健身房人員心生畏懼，致危害安全，但考量張沒有前科、素行尚佳，審理後依恐嚇危害安全罪，判張拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，期間應上法治教育3場。

成吉思汗台中館。圖／報系資料照
成吉思汗台中館。圖／報系資料照

恐嚇 健身 炸彈

延伸閱讀

健身房解除3劑疫苗令迎「報復性運動潮」？業者樂觀看：年底可望逐步恢復營收水準

「狗都不吃」Toyz嫌顏清標水餃超糟 網友受驚：下次盲測消坡塊？

水族館休館「企鵝練出超狂身材」 炸出兩排冰塊盒腹肌網笑：轉型健身房

批健身房3劑政策「爛得像狗屎」 館長：支持3劑但要有配套

相關新聞

高雄三線一督察酒駕記大過挨轟「雙標」 市警局回應了

高雄市警局三線一星督察張樹義，上個月30日深夜和友人聚餐後酒駕，自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，張事後被市警局記...

國防大學視訊活春宮影片外流 側錄3男學生下場出爐

去年疫情三級警戒期間，國防大學政戰學院在960多人視訊平台上課時，傳出男、女同學「活春宮」影片外流，經查出3名男同學側錄...

女醫師蹺班找不到人 害病患缺氧變植物人下場慘了！

卓姓女醫師2016年在衛生福利部桃園醫院值班時擅離職位，導致吳姓病患錯失黃金救治時間而成為植物人，醫院事後支付600萬元...

成吉思汗台中館遭恐嚇 他揚言「去你們店裡放炸彈」

網紅館長陳之漢在台中市北屯打造的「成吉思汗健身館台中旗艦館」開幕至今1年多，籌備期間就曾傳遭恐嚇，未料今年3月張姓男子無...

「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 判1年4月

30歲黃琪2017年利用與3名男友交往時，假冒對方身分刷卡，不法獲利7萬8千餘元，新北地方法院依個資法、偽造文書罪，處有...

收信人前加註「罪犯」2字 男遭依妨害名譽罪起訴

吳姓男子與龍姓男子纏訟，去年2度寄信給龍男，在收件人前加註「罪犯」，遭龍男提告妨害名譽，士林地檢署近日偵結，依法起訴吳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。