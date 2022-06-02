成吉思汗台中館遭恐嚇 他揚言「去你們店裡放炸彈」

網紅館長陳之漢在台中市北屯打造的「成吉思汗健身館台中旗艦館」開幕至今1年多，籌備期間就曾傳遭恐嚇，未料今年3月張姓男子無聊想惡作劇，竟用臉書傳私訊向健身房說「要去你們店裡放炸彈」，時隔2天就被警方搜索逮獲，法院考量張無前科等，依恐嚇罪判他拘役40日，可上訴。

檢警調查，張男（31歲）今年3月28日用假名在臉書註冊帳號，隔天於台南貨車內持手機上網，並透過臉書私訊傳給「成吉思汗健身館台中旗艦館」的粉絲專頁，稱「你好，我要去你們店裡放炸彈」。

健身房的業務部主管發現後，因擔心對方恐危害健身房員工、顧客的安全立刻報警，轄區台中第5分局獲報查出傳訊的張男身分，31日就持台中地院核發的搜索票到張住家抓人，並當場扣得他傳訊恐嚇用的手機。

檢方訊時，張坦承不諱，並有私訊對話截圖、警方搜索證物，檢方認為他犯嫌明確，偵結依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。