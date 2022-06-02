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「騙扁小子」黃琪盜刷3男友信用卡 判1年4月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

30歲黃琪2017年利用與3名男友交往時，假冒對方身分刷卡，不法獲利7萬8千餘元，新北地方法院依個資法、偽造文書罪，處有期徒刑1年4月，可易科罰金。

本名黃照岡的黃琪，在台犯下多起詐欺案，以塔羅牌算命騙倒前總統陳水扁一舉成名。2017年1月，黃琪與在交友軟體認識的任男交往，取得對方證件並假冒任男，盜刷信用卡2萬8千元。

同年4月，黃琪又假冒前男友葉男，盜用其信用卡綁定當時剛引進台灣的「Apple Pay」，是「Apple Pay」首例盜刷案件，以此方式不法盜刷4萬7千餘元。

2017年5月，黃琪趁入住澎湖福朋喜來登飯店，盜刷前男友信用卡支付飯店訂金3千餘元，還誆稱是知名影星林青霞助理，要求飯店免費升等。

新北地院審理時，黃琪稱3人對於他使用信用卡知情，但合議庭發現黃琪是利用男友證件，或假冒男友身份打到銀行更改手機等方式取得對方信用卡使用，不採信其說詞。

合議庭考量黃琪未經授權盜刷信用卡，至今未與被害人和解，依非法蒐集利用個人資料罪、27條行使偽造準私文書罪處有期徒刑1年4月，可易科罰金。

黃琪（中）。圖／聯合報系資料照片
黃琪（中）。圖／聯合報系資料照片

黃琪 信用 盜刷

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