女醫師蹺班找不到人 害病患缺氧變植物人下場慘了！

卓姓女醫師2016年在衛生福利部桃園醫院值班時擅離職位，導致吳姓病患錯失黃金救治時間而成為植物人，醫院事後支付600萬元和吳的家屬和解後，決議卓女應負擔部分賠償金，提告求償128萬餘元，台北地方法院全額判准，可上訴。

桃園醫院提告指出，吳姓病患2016年2月26日因病住院，隔天下午5至7時許是卓女值班期間，他卻無故離開值班場所，使吳胃部不適無法喘氣時，沒有醫師可以協助，護理師試圖通知，她仍未及時回病房救護，導致吳延誤救治，因缺氧性腦部病變，成為植物人。

院方表示，吳的家屬提告求償3816萬餘元，醫院基於保護病患權益、身為卓女雇主立場，經多次協商後，支付600萬元和家屬達成和解；事後，醫院審議小組開會決議，卓女應負擔21.4%賠償責任，即提告求償128萬4000元。

卓女反駁，她刑事部分已被檢察官處分不起訴，醫審會也認定她沒有醫療疏失，況且根據和解條件，是醫院單獨給付600萬元慰問金，她也從未同意和解金額，也未曾書面簽名確認要負擔任何金額和比例，認為自己沒有給付義務。

法院認為，根據卓女和醫院之間的契約書，值班醫師有隨時維護病房中病人生命安全義務，再依醫院主治醫師指出，內部規定值班醫師在接到護理人員電話後，應於20分鐘內到場，而卓女未依規定在20分鐘內返回病房，確實有違反工作規則，應負擔賠償責任。