國防大學視訊活春宮影片外流 側錄3男學生下場出爐

去年疫情三級警戒期間，國防大學政戰學院在960多人視訊平台上課時，傳出男、女同學「活春宮」影片外流，經查出3名男同學側錄影片還傳到同學、學長LINE群組，3人經內部調查後向憲兵隊自首坦承，法院考量他們行為不當，但無前科、年紀輕等，各依妨害風化罪判拘役10至40日，可上訴。

檢方調查，郭姓、賴姓及鄭姓男學生去年7月9日經校方實施遠距視訊「作戰間通信系統操作保養與運用」課程時，當時線上有960多名學生，3人各自在台中、台南及屏東的住家用筆電上課。

郭等人因發現其中一對男女同學，趁著下課期間在住家內發生性行為，原本還有設定視訊虛擬背景，未料設定不當，造成2人性交過程全部都被鏡頭拍下，甚至傳送到課程平台，導致當時仍在線上的同學均得以觀看。

郭、賴及鄭發現後，分別用電腦錄影長達2分鐘、10秒鐘，或是截圖4、5張，再各自上傳到他們和同學的9人LINE群組中，雖然3人上傳幾分鐘就認為不妥收回，但不雅影片隨之流傳曝光。

後來3人經國防大學委託國防部最高軍事法院做內部調查，時隔近1個月才主動到桃園憲兵隊自首；檢方訊時，郭、賴及鄭均坦承，各自辯稱是想跟大家講這件事，看是否跟學校反應、要怎麼處理等？沒多久也就收回了，偵結依妨害風化罪嫌起訴3人。

而受害的男女同學也對3人提告無故竊錄他人非公開活動罪嫌，檢方認為，2人是設定不當才導致性交過程傳送到視訊課程平台，高達960多名學生都可目睹，其他人也不知他們目的為何，郭等也非破解入侵竊錄，該部分不另為不起訴。