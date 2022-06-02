昔日同窗酒駕自撞 高市警局長督導不周記1申誡

身兼高市警靖紀小組組長、且還是局長黃明昭昔日同窗督察張樹義酒駕自撞記1大過。市警局今表示，張樹義調任未滿4月免考監責任，但警方仍對督察長記過，黃明昭記申誡1次。

高雄市政府警察局中午向中央社記者表示，張樹義今年2月16日剛從台南調任高雄，按照規定未滿4個月可免考監責任，但警察局仍依照警察人員違法犯紀考核監督責任懲處基準表規定，當事人行政責任記1大過，懲處督察長記過1次，局長黃明昭申誡1次。

對此，高雄市政府則說明，因市警局已做出初步懲處，張樹義酒駕與過去六龜分局張姓員警情況不同，尊重警方懲處結果與說明。

高雄市六龜警分局桃源分駐所張姓員警備勤時公然喝酒，之後還駕駛警用巡邏車外出，結果不慎自撞山壁，其酒測值高達0.79毫克，被依違反公共危險罪移送法辦。考績委員會以「言行不檢」，一次記2大過免職，但張姓員警認為處分太重提起行政訴訟，要求撤銷免職處分。最高行政法院認為，原處分無誤，所以駁回其上訴，確定免職。

身兼高市警局靖紀小組組長的3線1督察張樹義5月30日晚間近11時跟朋友在海產熱炒店喝完酒後，獨自開車行經仁武區和平路二段自撞路旁安全島，但因有民眾發現他走路搖搖晃晃報警，警方到場實施酒測，酒測值達1.0毫克，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

雖然張樹義為市警局長黃明昭警大51期同期同學，但黃明昭獲悉後相當憤怒，認為身為督察人員竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定記昔日同窗1大過懲處，並降調為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，追究相關人員考核監督責任。

此外，有多名網友在「靠北Police」臉書發文痛批，張樹義身兼警局「靖記小組」組長，平日肩負督導查察員警的風紀、違紀、違律行為的頂頭上司，竟帶頭酒駕，警局對外重申展現整飭風紀的決心，嚴格督導基層嚴防酒駕，看來相當諷刺。也有基層諷刺「下面查得要死（酒駕勤務），上面卻喝得要死」。