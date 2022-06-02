網諷校長、家長是「慈禧跟小李子」一審要賠二審逆轉

台中市葉姓、劉姓家長因不滿李姓男子在國小運動會時，擅闖、逗留比賽現場，不顧學童安危，經向該校校長反映後，李仍持續，二人在社團貼文諷刺「地下校長」、「慈禧太后與小李子」，李提告後，一審判二人需刪除貼文、賠3萬元，上訴二審後，法官認定言論不算偏激不堪，判免賠。

判決指出，葉姓女子、劉姓男子是烏日區某國小的家長，因2019年學校舉辦運動會期間，不滿李姓家長無視校方指示，逗留比賽現場，不顧學童安全，經向校方反映後，未獲得妥適處理，李仍持續行為，事後家長會開檢討會時，提及此事，該校校長回應，有請主任勸導，但李未聽勸。

葉女、劉不滿校方回應，接續在該校家長會的臉書社團內貼文，內容除描述過程之外，還嘲諷「原來校長可以當全校老師的面，縱容李無視主任，難怪李有地下校長的封號。古代有慈禧太后跟小李子的故事，真的有像」、「慈禧太后跟小李子故事後續...是有多卑劣的人格」，並在貼文中只指李與該校校長姓名。

一審審理時，認定二人的貼文，以「慈禧太后與李蓮英」類比，有暗指該校校長與李的互動，有「以權謀私」的形象，按照一般社會通念，含有貶抑、負面評價，侵害李的名譽，判二人需賠償3萬元，刪除相關貼文。

葉女、劉不服提出上訴二審，辯稱貼文是因李不顧學童安全，擅闖比賽場地，貼文並非全為負面評價，屬於適當評論，應受憲法言論自由保護。