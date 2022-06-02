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她「6月割菜假有心」 陪伴獨居老婦185次盜走1092萬
罕姓「字」的四十餘歲女子賭博欠債，「六月割菜假有心」陪伴獨居老人，185次持獨居老人提款卡盜領1092萬9000元，將錢提光，被訴乘機詐欺取財罪，台北地方法院審理，字婦只願賠100萬元，法官判字婦有期徒刑3年10月。
法官依2個乘機詐欺取財罪判字婦2年6月、1年10月，再訂應執行刑，宣告未扣案犯罪所得沒收。本案可上訴。
住台北市萬華區的黃姓獨居老婦人丈夫過世，女兒有身心疾病，母女倆未同住；字婦心生歹念，因黃婦精神障礙辨識力不足、無法操作自動櫃員機，以詐騙手法從黃婦帳戶盜領大筆金錢。
依判決書指出，字婦先後共185次從黃婦帳戶內提錢，儘管警方一度查辦，字婦還是繼續犯案，依犯意區別，字婦盜得的金錢為763萬8800元、329萬200元，檢察官偵辦將字婦起訴，法院開庭，字婦認罪。
判決指出，字婦明顯認知黃婦說話反覆、失憶、記憶混亂，處理金錢有障礙，且黃婦家中沒有家人照顧、看管，卻誘使黃婦交付提款卡並告知密碼而領錢，犯乘機詐欺取財罪。
判決說，字婦詐領他人財產，雖然坦承犯行，但將年邁、退休、罹病的被害人帳戶內金錢提領一空，迄今未清償任何款項，又提出只需賠100萬元的說法，賠償方式為勞力付出、薪資扣款，但檢視和解書內容，卻是空白一張紙。
法官懷疑，和解書有黃姓婦人簽名、署押，但沒有第三人在場，甚是可疑，可見字婦犯案後，還在利用被害人的弱點，態度可惡，不應輕縱，考量字婦自陳因賭博積欠地下錢莊款項犯案，依法判刑。
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