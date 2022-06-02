高雄警官酒駕被質疑雙標 網友要求「市長您出個聲」

高雄三線一星督察張樹義酒駕事件昨日曝光，高市警局記一大過懲處引發基層員警與民眾質疑「雙標」，因為過去六龜警分局發生酒駕事件，市長陳其邁震怒，要求對肇事員警記兩大過免職。

今早市民在陳其邁臉書留言，「督察員酒駕，市長您出個聲」。高雄市府表示，兩起酒駕事件當事人的情況不同，目前以警局說明為主，尊重警方的懲戒體系。

另也有網友質疑，查獲員警酒駕就記兩大過、免職，只是說說而已，為何張姓督察記一大過，並降調為一般專員，雖然年終考績將考列丙等，還有年終可以領。

高市警局督察張樹義，5月30日飲酒後在仁武分局轄區自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，張事後被市警局記一大過懲處，降調專員，整起事件昨日才曝光。

六龜分局過去是酒駕黑名單，2020年10月，接連發生萬山派出所吳姓所長及謝姓員警酒駕情事，一個月接連發生兩件員警酒駕，陳其邁要求記兩大過免職，不寬待酒駕員警。

張姓督察酒駕事件後，外界都在看市長陳其邁是否再度震怒，是否比照往例懲處，不過最後警局公布僅記一大過及降職，不少基層員警質疑雙重標準。今早有網友在陳其邁臉書貼出六龜酒駕舊新聞報導，並留言「督察員酒駕，市長您出個聲」，不過陳其邁沒有親上火線回應。

高雄市府表示，警局已做出初步懲處，張姓督察酒駕與過去六龜分局員警的情況不同，尊重警方的懲處結果與說明。