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高雄三線一督察酒駕記大過挨轟「雙標」 市警局回應了
高雄市警局三線一星督察張樹義，上個月30日深夜和友人聚餐後酒駕，自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，張事後被市警局記一大過懲處，降調專員；臉書「靠北警察」有基層發文，直指，市長陳其邁曾說警察酒駕記2大過，督察只記一大過，是「雙標」；市警局今天上午表示，市長所指是「酒駕累犯，並非初犯」。
臉書「靠北警察」針對高雄督察張樹義酒駕自撞，市警局對外說明，對張樹義祭出一大過處分，已是重懲，臉書「靠北警察」有基層發文狠酸，「警官酒駕一樣可以當官，罰不上兩線一，賞不下一線三，高雄酒駕王國無誤」。
該篇發文並Tag市長陳其邁，指陳其邁去年曾針對員警酒駕事件震怒，警察知法違法，市民無法接受，日後一律記2大過免職所說過的話，質疑市警局懲處和市長說法不一。
市警局今天上午表示，市長宣示高雄市員警酒駕累犯記2大過原則，係針對酒駕累犯加重一次記2大過免職處分；此外，依據「警政署警察人員駕車安全考核實施要點」規定，對非勤務中酒駕未致人死或重傷記1大過處分。
局長黃明昭表示，本案張員係初犯，酒駕行為發生後，警察局已迅速召開考績會，將張員記一大過並調降專員，年終考績考列丙等重懲。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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