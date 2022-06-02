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廟公態度差遭開除 狂潑汽油焚燬玉清宮報復下場賠225萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢玉清宮鄧姓廟公因態度不佳、屢遭香客投訴，經廟方管委會決議開除，鄧姓男子心生不滿隔天潑汽油焚毀管委會辦公室、殿內神桌，刑事被依縱火罪判1年10月，玉清宮再對鄧求償近300萬元，鄧姓男子一開始還辯稱「有請示過陳明」，法院依折舊計算後，判鄧應給付廟方225萬4058元，可上訴。

玉清宮主張，鄧和廟方管委會委員、幹部相處不睦，經管委會2020年3月4日晚上8點開會決議將其解任，鄧姓男子心生怨懟，隔天凌晨2點多就到管委會辦公室、神桌潑灑汽油，佐以檀香、紙錢助燃， 並用打火機縱火，鄧姓男子刑事已被依放火罪判1年10月確定。

玉清宮再針對遭火焚燬的神桌、辦公室內裝潢、鋁門窗、水電等，還有前殿按金、彩繪及油漆整修183萬9000元費用，一共對鄧求償294萬5994元。

鄧姓男子抗辯稱，之前管委會要求他去神明面前誦經下跪、供奉鮮果，以抄寫方式對神明懺悔，祈求神明原諒，自己也願意賠償，但爭執求償金額，也已經超過自己能力範圍，還說他有沒有造成損害，他也不知道。

法院參酌消防火災鑑定報告，發現除了管委會辦公室多處燒黑，玉皇大帝殿也多有毀損，甚至嚴重碳化，内部地母娘娘殿、觀音菩薩殿塑質裝潢天花板部分被煙燻黑。

法院認為，玉清宮求償遭焚毀的裝潢、水電及修復費用有依據，但裡頭部分電器、鋁門窗使用超過10年，依折舊計算後判鄧給付玉清宮及管委會一共225萬4058元。

法院認為，玉清宮求償遭焚毀的裝潢、水電及修復費用有依據，但裡頭部分電器、鋁門窗使用超過10年，依折舊計算後判鄧給付玉清宮及管委會一共225萬4058元。圖為台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
法院認為，玉清宮求償遭焚毀的裝潢、水電及修復費用有依據，但裡頭部分電器、鋁門窗使用超過10年，依折舊計算後判鄧給付玉清宮及管委會一共225萬4058元。圖為台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

水電 縱火

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