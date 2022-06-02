聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑪莎拉蒂女駕駛逆向遭警攔查 霸氣拒酒測下場曝光
高雄市一名梁姓女子凌晨時分駕駛瑪莎拉蒂，逆向行駛在前金區一處路口，警網撞見攔查，梁女未停車反而左轉駛離，警方追了2個路口攔下，聞到梁女身上有酒味，但梁和同行男友商量後，霸氣拒測，不僅接下18萬罰單，吊銷執照2年，還害友人的名車被移置保管、牌照遭吊扣2年。
警方指出，梁姓女子（28歲）31日凌晨4時許，駕駛價值超過500萬的瑪莎拉蒂搭載男友，行駛在前金區文武二街，因逆向行駛，巡邏警網撞見，先鳴笛呼叫梁女將車靠邊停車，但梁女未予理會，反而左轉駛離現場。
警方尾隨梁女的車子兩個路口後，將其車子攔下，梁女和車上的男友下車，警方問到梁女身上飄散酒味，問梁女在哪裡喝酒？梁女指在附近酒吧和友人聚會，喝了一點酒。
警方準備替梁女酒測時，梁女和男友商量後，表明拒測，警方當下告知梁女權利，指拒絕酒測相關得罰款18萬、車輛移置保管、吊銷駕駛執照2年、接受道路安全講解習，以及接受吊扣車輛牌照2年時，梁女當場露出驚訝神情，哀喊「還要吊扣牌照2年？」但仍不願接受酒測。
警方見梁女拒測決心堅定，於是依規定掣單舉發，並將該輛車輛移置保管，據了解，梁女所駕駛的瑪莎拉蒂為友人所有，這下子名車得被保管，牌照也被吊扣2年，恐怕讓車主「目屎滴不完了」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言